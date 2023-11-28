Юнис эль-Айнауи: «Надаль и Федерер всегда принимали поражения лучше, чем Джокович, возможно, поэтому он выиграл больше, чем они»
Юнис эль-Айнауи ставит Роджера Федерера и Рафаэля Надаля выше Новака Джоковича.
– Хочу спросить вас о споре, кто величайший в истории, если такой спор еще существует...
– На бумаге Новак отрывается все сильнее и сильнее, приумножает и приумножает титулы. Но нужно оценивать и поведение, и личность, и в этом смысле для меня Рафа и Роджер стоят выше. Это мое личное мнение.
– То есть для вас важнее всего не титулы.
– Для меня дело не только в теннисе и цифрах, но и в том, что представляет собой человек и как он справляется с поражениями.
В этом смысле Рафа – №1, мы никогда не видели, чтобы он делал на корте что-то странное, и я говорю это не потому, что я сейчас в Испании. Он никогда не ломал ракетку, мы никогда не видели, чтобы он на что-то жаловался или бросал играть, он всегда демонстрировал хороший настрой, он пример для всех, кто играет в теннис.
К счастью, мы могли наслаждаться эпохой этих трех игроков, Джокович продолжает играть и укреплять свою легендарность, а насколько продвинется новое поколение, мы увидим в следующем году.
– Вы скучаете по Федереру и Надалю?
– Наверное, мы больше никогда не увидим таких игроков, как Роджер и Рафа. За цифрами стоит нечто большее, это видно в трудные моменты жизни, в том, как ты себя ведешь. Когда ты побеждаешь, тебе очень легко, все тебя поддерживают, но настоящий чемпион проявляется в поражении.
Рафа и Роджер всегда принимали поражения лучше, чем Новак, возможно, поэтому он выиграл больше, чем они. Но дело не в достижениях, а в человеке, – сказал чемпион пяти турниров ATP, экс-игрок топ-20 и тренер Юго Гастона.
чтобы принизить достижения Серба.
ну тут только поржать)
Юнус забыл (или даже и не знал), что спорт - это секунды, миллиметры, очки, и титулы, титулы, титулы.
Вот что бы он сказал, если бы в каком-нибудь матче победу присудили его сопернику только потому, что соперник сыграл красивее? Выполнил больше твиннеров, дроп-шотов, или свечей больше кинул, например. Или если бы судья просто сказал Юнусу:
- Чувак, ты мне не нравишься, поэтому победил твой соперник. И мне плевать, что ты вынес его 6-0, 6-0.
Sо, эту ахинею даже каментить лениво.
пхх))))
АХАХАХАХАХАХАХ
А перед каждым розыгрышем он что делает, что-то нормальное и правильное на корте? Это уважительно к человеку по ту сторону сетки?)
Спасибо, поржал с утреца🤣
Новак величайший как бы кому не хотелось видеть кого-то другого
Т.е Рафа, к примеру, персонаж не интересный и у него все в порядке? Кириос там, не?
Я Люблю Джока! Поэтому такие концентрированные и похожие разговоры про нелюбовь мне удивительны. Я не вижу, что его не любят.
А вы - хейтер и я могу понять вашу досаду, но тут уж не поправить, увы (
Спортс даже фото его не смог найти))
https://youtu.be/Nfx0ypeukHo?si=f89x1AV98icAysLz
Одно из самых болезненных поражений Джоковича, смотрим реакцию.
И теперь ищем в Ютубе реакции Рафы при болезненных поражениях, как например
https://youtu.be/J-BsqpR2Y30?si=0F6iSynwOc9TzvnH
1.40
Ракетки научил не бить дядя Тони, но всё таки бывало замахивался и по сетке бил.
Но каменное лицо когда игра не идёт и когда проигрывает обо всём говорит.
Лучше ломать ракетки, но быть приятным у сетки с соперником.
Алькарас в этом плане ближе к Джоковичу слава богу, чем Надалю