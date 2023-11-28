Юнис эль-Айнауи: «Надаль и Федерер всегда принимали поражения лучше, чем Джокович, возможно, поэтому он выиграл больше, чем они»

Юнис эль-Айнауи ставит Роджера Федерера и Рафаэля Надаля выше Новака Джоковича.

– Хочу спросить вас о споре, кто величайший в истории, если такой спор еще существует...

– На бумаге Новак отрывается все сильнее и сильнее, приумножает и приумножает титулы. Но нужно оценивать и поведение, и личность, и в этом смысле для меня Рафа и Роджер стоят выше. Это мое личное мнение.

– То есть для вас важнее всего не титулы.

– Для меня дело не только в теннисе и цифрах, но и в том, что представляет собой человек и как он справляется с поражениями.

В этом смысле Рафа – №1, мы никогда не видели, чтобы он делал на корте что-то странное, и я говорю это не потому, что я сейчас в Испании. Он никогда не ломал ракетку, мы никогда не видели, чтобы он на что-то жаловался или бросал играть, он всегда демонстрировал хороший настрой, он пример для всех, кто играет в теннис.

К счастью, мы могли наслаждаться эпохой этих трех игроков, Джокович продолжает играть и укреплять свою легендарность, а насколько продвинется новое поколение, мы увидим в следующем году.

– Вы скучаете по Федереру и Надалю?

– Наверное, мы больше никогда не увидим таких игроков, как Роджер и Рафа. За цифрами стоит нечто большее, это видно в трудные моменты жизни, в том, как ты себя ведешь. Когда ты побеждаешь, тебе очень легко, все тебя поддерживают, но настоящий чемпион проявляется в поражении.

Рафа и Роджер всегда принимали поражения лучше, чем Новак, возможно, поэтому он выиграл больше, чем они. Но дело не в достижениях, а в человеке, – сказал чемпион пяти турниров ATP, экс-игрок топ-20 и тренер Юго Гастона.

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