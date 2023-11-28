Юнис эль-Айнауи: «Надаль и Федерер всегда принимали поражения лучше, чем Джокович, возможно, поэтому он выиграл больше, чем они»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Юнис эль-Айнауи GOAT Теннис

Юнис эль-Айнауи ставит Роджера Федерера и Рафаэля Надаля выше Новака Джоковича.

– Хочу спросить вас о споре, кто величайший в истории, если такой спор еще существует...

– На бумаге Новак отрывается все сильнее и сильнее, приумножает и приумножает титулы. Но нужно оценивать и поведение, и личность, и в этом смысле для меня Рафа и Роджер стоят выше. Это мое личное мнение.

– То есть для вас важнее всего не титулы.

– Для меня дело не только в теннисе и цифрах, но и в том, что представляет собой человек и как он справляется с поражениями.

В этом смысле Рафа – №1, мы никогда не видели, чтобы он делал на корте что-то странное, и я говорю это не потому, что я сейчас в Испании. Он никогда не ломал ракетку, мы никогда не видели, чтобы он на что-то жаловался или бросал играть, он всегда демонстрировал хороший настрой, он пример для всех, кто играет в теннис.

К счастью, мы могли наслаждаться эпохой этих трех игроков, Джокович продолжает играть и укреплять свою легендарность, а насколько продвинется новое поколение, мы увидим в следующем году.

– Вы скучаете по Федереру и Надалю?

– Наверное, мы больше никогда не увидим таких игроков, как Роджер и Рафа. За цифрами стоит нечто большее, это видно в трудные моменты жизни, в том, как ты себя ведешь. Когда ты побеждаешь, тебе очень легко, все тебя поддерживают, но настоящий чемпион проявляется в поражении.

Рафа и Роджер всегда принимали поражения лучше, чем Новак, возможно, поэтому он выиграл больше, чем они. Но дело не в достижениях, а в человеке, – сказал чемпион пяти турниров ATP, экс-игрок топ-20 и тренер Юго Гастона.

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60 комментариев

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Aibek Mak
Когда все рекорды этих двоих пали уже начинают нести чушь про то что цифры ничего не значат))) как раз таки Джокович все поражения принимал и принимает достойно уж получше чем эти двое . Как раз таки цифры отображают реальную картину. Безусловно Федерер и Надаль одни из самых великих теннисистов в истории и никто не будет с этим спорить, но все же Джокович чуть чуть да впереди
+35
-10
+25
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sonny91
почему я стал болеть за джока? во время тяжелых матчей он может вести себя не очень(орать на свою ложу), конфликтовать со зрителями и судьей, пока матч не окончен. но после поражений он ВСЕГДА и со ВСЕМИ очень тепло поздравляет, разговаривает и обнимает-делает возможно лучшую победу в жизни у кого то еще более приятной. а теперь вспомните федю и рафу после поражений-сухо пожали руку у сетки и скорее свалить с корта. я раньше думал-ты величайший(тогда были) в теннисе, тебя обыграли, тебе обидно но черт возьми, вырази больше уважения сопернику. недавно перед финалом в турине пересмотрел путь давыденко к титулу итогового, он там прошел и федю и надаля. только гляньте их реакции. стыдливо жали руку как у прокаженного. для меня мнения это чувака вообще мимо. для меня в оценке человека главное то как он ведет себя не после победы(там все всегда будут добры к поверженному сопернику) а после поражения
+26
-4
+22
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bars1998
Да да помним мы как Федя после 40:15 на ЮСО принял поражение достоино на пресс-конференции🤣🤣🤣
+22
-4
+18
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Назар Игорь
Рафа не ломал ракетки, но посмотрите не выражение лица когда игра не получается.
+22
-7
+15
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Верховенский1990
Ответ CarpaCruciana
Как же все лаконично и в точку!!! Рафа и Федя просто эталон, боги на вершине Олимпа, их величие неосязаемо! Кого не спроси, сразу ответят почему начали заниматься теннисом - это Рафа и Роджер! Поведение на корте, за кортом, на мероприятиях, да всюду, их любят и они любимы! А что серб? Так, кости со стола собрал, вечно ноющий, обманывающий, симулирующий, да еще и на допинге! Пыль просто по сравнению с двумя титанами тенниса нашего времени! Браво, Юнус, мое почтение!
Батенька, а ведь Новак сломал Федалей, просто проехался по ним на асфальтоукладчике, это просто надо принять, как данность.
+19
-5
+14
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Верховенский1990
Че, тренер Юго Гастона? Юнис эль-Айнауи пусть вспомнит, что Новак сломал Рафу Надаля на Уиме 18, а через год и Федерера. Уже и не знаешь, что эти клоуны придумают,
чтобы принизить достижения Серба.
+14
-3
+11
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Юрий Шептухин
Ответ Almas Filan
1 это слова профессионального теннисиста - а не диванных критиков коих тут много увы, - того кто видит и знает закулисье, знает всех в лицо, а не по тв. От этого его мнение важнее многих. И он выразил свою точку зрения - принимать ее или нет личное право. 2 в его словах много правды - Джок увы далек от идеала джентельмена. В этом его минус. И даже тот факт, что у него больше ТБШ увы не сделает его великим спортсменом! Теннисистом да. Рафа и Федерер - величайшие спортсмены в широком понимании этого слова, их масштаб совсем другой!
Федя джентельмем, хождение по светским мероприятиям в смокинге, не делает Федю джентельменом, его поведение на корте высокомерие по отношению к соперникам и болбоями, ругательства на соперника про себя, хорошо известный факт, как и откровенное лицемирие Надаля с бегущими глазками на интервью или пожатие руки при проигрыше с отводом глаз в сторону.Новак конечно с тараканами , но как то он более человечен.
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+9
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dedpihto59
Это всего лишь личное мнение очередного теннисного неудачника‼️
+11
-4
+7
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Верховенский1990
Ответ sonny91
почему я стал болеть за джока? во время тяжелых матчей он может вести себя не очень(орать на свою ложу), конфликтовать со зрителями и судьей, пока матч не окончен. но после поражений он ВСЕГДА и со ВСЕМИ очень тепло поздравляет, разговаривает и обнимает-делает возможно лучшую победу в жизни у кого то еще более приятной. а теперь вспомните федю и рафу после поражений-сухо пожали руку у сетки и скорее свалить с корта. я раньше думал-ты величайший(тогда были) в теннисе, тебя обыграли, тебе обидно но черт возьми, вырази больше уважения сопернику. недавно перед финалом в турине пересмотрел путь давыденко к титулу итогового, он там прошел и федю и надаля. только гляньте их реакции. стыдливо жали руку как у прокаженного. для меня мнения это чувака вообще мимо. для меня в оценке человека главное то как он ведет себя не после победы(там все всегда будут добры к поверженному сопернику) а после поражения
Ставлю вам 100 плюсов, все же знают, как Рафа Надаль подает руку после поражения, особенно, как Рафа Надаль подавал руку Джоковичу после Рима 11, после чего понимаешь, что Срджан говорил как оно есть.
+10
-3
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Lola Lola
Ответ Юрий Шептухин
Федя джентельмем, хождение по светским мероприятиям в смокинге, не делает Федю джентельменом, его поведение на корте высокомерие по отношению к соперникам и болбоями, ругательства на соперника про себя, хорошо известный факт, как и откровенное лицемирие Надаля с бегущими глазками на интервью или пожатие руки при проигрыше с отводом глаз в сторону.Новак конечно с тараканами , но как то он более человечен.
"бегающие глазки"-это точно)
+8
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Helga Kl
"мы никогда не видели, чтобы он делал на корте что-то странное" (С)

ну тут только поржать)
+15
-9
+6
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S.Graf
Не, ну каждый человек имеет право на собственное мнение. Только далеко не каждый способен его внятно выразить.
Юнус забыл (или даже и не знал), что спорт - это секунды, миллиметры, очки, и титулы, титулы, титулы.
Вот что бы он сказал, если бы в каком-нибудь матче победу присудили его сопернику только потому, что соперник сыграл красивее? Выполнил больше твиннеров, дроп-шотов, или свечей больше кинул, например. Или если бы судья просто сказал Юнусу:
- Чувак, ты мне не нравишься, поэтому победил твой соперник. И мне плевать, что ты вынес его 6-0, 6-0.

Sо, эту ахинею даже каментить лениво.
пхх))))
+11
-5
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arseny572
В последних двух строчках все о достижении данного игрока в теннисе. Очень ценный комментарий дал. Хуже наверно только тренер Гастона из первых двух.
+7
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Евгений Фабиянчук
>мы никогда не видели, чтобы он (Рафулик) делал на корте что-то странное
АХАХАХАХАХАХАХ
А перед каждым розыгрышем он что делает, что-то нормальное и правильное на корте? Это уважительно к человеку по ту сторону сетки?)
Спасибо, поржал с утреца🤣
+11
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Юрий Шептухин
Ответ Stas Salesov
А еще они, в отличие от Новака, не пытались улучшить свои показатели и продлить карьеру всякими "волшебными зельями"
Что дядя Тони с Новаком поделился , очень сомневаюсь в этом. Зелья которые позволили человеку с изношенными суставами и приличным весом перебегать Медведева в 36, продлили бы карьеру Новака лет так до 50😀😀😀
+8
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+5
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Юрий Шептухин
Ответ cosset
никакие цифры и рекорды не заставят людей перестать чувствовать и говорить о личном восприятии. и для Джоковича это самое обидное, поэтому он так задет, что чувства людей сухой статистикой не бьются. Джокович очень интересный персонаж для психоанализа, я бы уже давно заскучала без него) с одной стороны, рассуждаю я, эту обиду неплохо бы проработать и сбросить с себя бремя ожидания всеобщей любви и постоянного сравнения с двумя другими игроками. а с другой стороны, логично полагаю я, это будет совсем другой Джокович, и вряд ли он будет выигрывать, ибо ничто его так не мотивирует на корте как злость, ревность и мстительность.
Это уже в прошлом Новак уже забросил все эти дурацкие заигравания с публикой сердечки и прошлую чушь, если публика особенно не уважительноа , то опускает её тролингом, но в рамках приличия как правило после этого у соперника случаются проблемы на корте. Я думаю после того как Новак стал безоговорочно лучшим он избавился от этой проблемы
+7
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миролюбивый
Сейчас начнется...)))
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volens-docens
Не охота участвовать в этих идиотских обсуждениях. На своё мнение Айнауи в любом случае имеет право. Я болел всегда за Джоковича, но восхищался всеми тремя. Счастлив, что являюсь их современником. По-моему, все вели себя достойно, при этом, конечно, немного по-разному, ведь все мы разные. Этических упрёков, думаю, никто из них не заслужил.
+6
-1
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Lola Lola
Зависть-зависть и )) больше ничего)) И постоянный вбросы подходящих "Экспертов". Для меня Новак самый замечательный теннисист ! Удачи ему и здоровья! А такие ста тей ки -можно просто не читать)
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Боримир
Цвет фломастеров всем нравится разный, а вот цифры беспристрастны.

Новак величайший как бы кому не хотелось видеть кого-то другого
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MWLR
Ответ sonny91
почему я стал болеть за джока? во время тяжелых матчей он может вести себя не очень(орать на свою ложу), конфликтовать со зрителями и судьей, пока матч не окончен. но после поражений он ВСЕГДА и со ВСЕМИ очень тепло поздравляет, разговаривает и обнимает-делает возможно лучшую победу в жизни у кого то еще более приятной. а теперь вспомните федю и рафу после поражений-сухо пожали руку у сетки и скорее свалить с корта. я раньше думал-ты величайший(тогда были) в теннисе, тебя обыграли, тебе обидно но черт возьми, вырази больше уважения сопернику. недавно перед финалом в турине пересмотрел путь давыденко к титулу итогового, он там прошел и федю и надаля. только гляньте их реакции. стыдливо жали руку как у прокаженного. для меня мнения это чувака вообще мимо. для меня в оценке человека главное то как он ведет себя не после победы(там все всегда будут добры к поверженному сопернику) а после поражения
Полностью согласна! Помню взгляд Федерера в сторону Донского, когда тот его обыграл... как на грязь под ногами. Пусть Новак не всем и нравится, но он всегда искренне себя ведёт, и это подкупает (даже его истерики и ломание ракеток)
+7
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Юрий Шептухин
Ответ cosset
дело как раз не в том, Джокович посылал сердечки (хотя согласна, это было, мягко говоря, странно), а в том, что это он эти "сердечки" ждёт от публики: от зрителей на корте, от СМИ, от спонсоров, от коллег-спорсменов, от соц.сетей. вот этого ему не хватает, на это он обижен, потому что дело ведь не только в самой персоне Джоковича, а в его постоянном сравнении с двумя другими игроками.
Что, за сведения о проблемах Новака со спонсорами😀😀😀 и количеством поклонников соц. сетях , лакост и прочие железной хваткой схватились за Новака особенно после того ,он закрыл тему сильнейшего на десятилетия вперёд , а по популярности в соц. сетях уж Надаля он давно переплюнул , не всем нравиться скучные персонажи аутисты😀, говорящие то что надо говорить.
+7
-3
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ariete
Всё правильно сказал
+11
-7
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Юрий Шептухин
Ответ Верховенский1990
Ставлю вам 100 плюсов, все же знают, как Рафа Надаль подает руку после поражения, особенно, как Рафа Надаль подавал руку Джоковичу после Рима 11, после чего понимаешь, что Срджан говорил как оно есть.
Вы разве не знали, что протянуть руку сопернику не посмотрев в глаза и боком уйти с надменным лицом это признак уважения к сопернику, ещё был случай по среди матча можно отчитать соперника по поводу "стонов" при ударах.
+6
-3
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Helga Kl
Ответ cosset
больная тема для Джоковича, больная и для поклонников. поэтому понимаю вашу досаду.
Другое интереснее, почему вас так раздражает именно Джок ?
Т.е Рафа, к примеру, персонаж не интересный и у него все в порядке? Кириос там, не?

Я Люблю Джока! Поэтому такие концентрированные и похожие разговоры про нелюбовь мне удивительны. Я не вижу, что его не любят.
А вы - хейтер и я могу понять вашу досаду, но тут уж не поправить, увы (
+7
-4
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Helga Kl
Ответ cosset
никакие цифры и рекорды не заставят людей перестать чувствовать и говорить о личном восприятии. и для Джоковича это самое обидное, поэтому он так задет, что чувства людей сухой статистикой не бьются. Джокович очень интересный персонаж для психоанализа, я бы уже давно заскучала без него) с одной стороны, рассуждаю я, эту обиду неплохо бы проработать и сбросить с себя бремя ожидания всеобщей любви и постоянного сравнения с двумя другими игроками. а с другой стороны, логично полагаю я, это будет совсем другой Джокович, и вряд ли он будет выигрывать, ибо ничто его так не мотивирует на корте как злость, ревность и мстительность.
у вас шарманка только одну песню наяривает?
+9
-6
+3
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Тупые люди пользуйтесь мозгом
Ответ sonny91
почему я стал болеть за джока? во время тяжелых матчей он может вести себя не очень(орать на свою ложу), конфликтовать со зрителями и судьей, пока матч не окончен. но после поражений он ВСЕГДА и со ВСЕМИ очень тепло поздравляет, разговаривает и обнимает-делает возможно лучшую победу в жизни у кого то еще более приятной. а теперь вспомните федю и рафу после поражений-сухо пожали руку у сетки и скорее свалить с корта. я раньше думал-ты величайший(тогда были) в теннисе, тебя обыграли, тебе обидно но черт возьми, вырази больше уважения сопернику. недавно перед финалом в турине пересмотрел путь давыденко к титулу итогового, он там прошел и федю и надаля. только гляньте их реакции. стыдливо жали руку как у прокаженного. для меня мнения это чувака вообще мимо. для меня в оценке человека главное то как он ведет себя не после победы(там все всегда будут добры к поверженному сопернику) а после поражения
На Надаля вообще противно смотреть после поражения. Как ребенок кивает и уходит. Про это же еще Кириос говорил что Надаль приятный только когда побеждает. Новак в этом плане на несколько уровней выше.
+4
-1
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ksn 1979
Ответ ariete
Всё правильно сказал
Он сказал все не правильно.
+11
-8
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Юрий Шептухин
Ответ Nikolay Stavrogin
Слава богу есть интернет и слова можно проверять https://youtu.be/Nfx0ypeukHo?si=f89x1AV98icAysLz Одно из самых болезненных поражений Джоковича, смотрим реакцию. И теперь ищем в Ютубе реакции Рафы при болезненных поражениях, как например https://youtu.be/J-BsqpR2Y30?si=0F6iSynwOc9TzvnH 1.40 Ракетки научил не бить дядя Тони, но всё таки бывало замахивался и по сетке бил. Но каменное лицо когда игра не идёт и когда проигрывает обо всём говорит. Лучше ломать ракетки, но быть приятным у сетки с соперником. Алькарас в этом плане ближе к Джоковичу слава богу, чем Надалю
Этот клоун видит только то, что хочет видеть, Рафа более менее с ним но вот Роджер проигрывать вообще не умеет особенно Новаку, тому полно доказательств.
+7
-4
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SKA Rostov1992
Как только вижу фамилию Эль - Айнауи, сразу в голове тот великий матч против Роддика на АО) славная битва была 😅
+4
-1
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Виктор Морев
Ответ CarpaCruciana
Как же все лаконично и в точку!!! Рафа и Федя просто эталон, боги на вершине Олимпа, их величие неосязаемо! Кого не спроси, сразу ответят почему начали заниматься теннисом - это Рафа и Роджер! Поведение на корте, за кортом, на мероприятиях, да всюду, их любят и они любимы! А что серб? Так, кости со стола собрал, вечно ноющий, обманывающий, симулирующий, да еще и на допинге! Пыль просто по сравнению с двумя титанами тенниса нашего времени! Браво, Юнус, мое почтение!
то есть, счёт финальных матчей Новака с Федерером 13 - 6 . это, по твоему "кости со стола собрал" ?
+2
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+2
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sonny91
Ответ Назар Игорь
Рафа не ломал ракетки, но посмотрите не выражение лица когда игра не получается.
рафа внутри матча образец на протяжении всей карьеры. федя по молодости бывало истерил
+5
-3
+2
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Verdo
Юнес Эль Айнауи (араб. يونس العيناوي) (родился 12 сентября 1971 года) - марокканский бывший профессиональный теннисист. Он является пятикратным победителем тура ATP в одиночном разряде и достиг самого высокого в карьере 14-го места в мировом рейтинге в одиночном разряде в марте 2003 года, в возрасте 31 года, сейчас 52, до этого интервью, 99.9% никто не только не знал, но и не слышал.
Спортс даже фото его не смог найти))
+2
0
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Nikolay Stavrogin
Слава богу есть интернет и слова можно проверять
https://youtu.be/Nfx0ypeukHo?si=f89x1AV98icAysLz
Одно из самых болезненных поражений Джоковича, смотрим реакцию.
И теперь ищем в Ютубе реакции Рафы при болезненных поражениях, как например
https://youtu.be/J-BsqpR2Y30?si=0F6iSynwOc9TzvnH
1.40
Ракетки научил не бить дядя Тони, но всё таки бывало замахивался и по сетке бил.
Но каменное лицо когда игра не идёт и когда проигрывает обо всём говорит.
Лучше ломать ракетки, но быть приятным у сетки с соперником.
Алькарас в этом плане ближе к Джоковичу слава богу, чем Надалю
+7
-5
+2
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Helga Kl
Ответ Юрий Шептухин
Это уже в прошлом Новак уже забросил все эти дурацкие заигравания с публикой сердечки и прошлую чушь, если публика особенно не уважительноа , то опускает её тролингом, но в рамках приличия как правило после этого у соперника случаются проблемы на корте. Я думаю после того как Новак стал безоговорочно лучшим он избавился от этой проблемы
Теперь он стоит и принимает любовь - ритуал изменился! Проблемы нет, если она вообще была.
+5
-4
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Kironbet
Ответ Helga Kl
у вас шарманка только одну песню наяривает?
Обычно человека "шарманит" (триггерит) только то, что откликается внутри ;) Так что я думаю с этой песни вряд ли слезут.
+4
-3
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Евгений Фабиянчук
Ответ sonny91
рафа внутри матча образец на протяжении всей карьеры. федя по молодости бывало истерил
категорически не согласен, для меня Надаль один из самых нечестных и неприятных людей именно что на корте.
+6
-5
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Евгений Фабиянчук
Ответ cosset
тут я просто вам для сравнения скажу, что у Джоковича - Лакост, а у "зеленых" Алькараса и Синнера - Луи Вьютон и Гуччи. чувствуете разницу?)
Тем забавнее смотрятся на щеглах люксовые бренды))
+2
-1
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Никита Михайлов
да,мы такие типичные вамосы)))) 😆😆😆😆😆
+4
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Helga Kl
Ответ Йенс Мустерманн
Сейчас придёт табор и начнёт рассказывать про западные медиа, бомбоубежища в Белграде и "потому что он серб" 🤣
православный серб.
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Юрий Шептухин
Ответ Aibek Mak
Когда все рекорды этих двоих пали уже начинают нести чушь про то что цифры ничего не значат))) как раз таки Джокович все поражения принимал и принимает достойно уж получше чем эти двое . Как раз таки цифры отображают реальную картину. Безусловно Федерер и Надаль одни из самых великих теннисистов в истории и никто не будет с этим спорить, но все же Джокович чуть чуть да впереди
Уже не чуть там уже отрыв по большим титулал огромный, 71-59- 54 .
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Виктор Морев
Ответ Almas Filan
1 это слова профессионального теннисиста - а не диванных критиков коих тут много увы, - того кто видит и знает закулисье, знает всех в лицо, а не по тв. От этого его мнение важнее многих. И он выразил свою точку зрения - принимать ее или нет личное право. 2 в его словах много правды - Джок увы далек от идеала джентельмена. В этом его минус. И даже тот факт, что у него больше ТБШ увы не сделает его великим спортсменом! Теннисистом да. Рафа и Федерер - величайшие спортсмены в широком понимании этого слова, их масштаб совсем другой!
ждём экспертного мнения от Жюльена Беннето
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roentgen
Ответ Verdo
Юнес Эль Айнауи (араб. يونس العيناوي) (родился 12 сентября 1971 года) - марокканский бывший профессиональный теннисист. Он является пятикратным победителем тура ATP в одиночном разряде и достиг самого высокого в карьере 14-го места в мировом рейтинге в одиночном разряде в марте 2003 года, в возрасте 31 года, сейчас 52, до этого интервью, 99.9% никто не только не знал, но и не слышал. Спортс даже фото его не смог найти))
Это вопросы к спортсу и тем, кто интересуется (интересуется ли?) теннисом. Отличным был игроком с уникальной некрасивой, но эффектной техникой, развитием которой почти до идеала стал Хуан Мартин дель Потро, которого "школьники" спортса тоже не помнят. Ну и один из лучших игроков в истории из Африки; успешнее, по памяти, только Уэйн Феррейра.
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Юрий Шептухин
Ответ Евгений Фабиянчук
Не просто посреди матча, а сразу после брейка под ноль со стороны соперника в третьем сете!
Ну тогда понятно, расстроился, можно отчитать хлипкого и не статусного соперника😀😀😀.
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Евгений Фабиянчук
Ответ Юрий Шептухин
Вы разве не знали, что протянуть руку сопернику не посмотрев в глаза и боком уйти с надменным лицом это признак уважения к сопернику, ещё был случай по среди матча можно отчитать соперника по поводу "стонов" при ударах.
Не просто посреди матча, а сразу после брейка под ноль со стороны соперника в третьем сете!
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NikitaPoc
Ответ cosset
тут я просто вам для сравнения скажу, что у Джоковича - Лакост, а у "зеленых" Алькараса и Синнера - Луи Вьютон и Гуччи. чувствуете разницу?)
А Федерер последние годы в Юникло бегал, и че? Разница в цене там еще больше, но это вообще не показатель популярности
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Юрий Шептухин
Ответ bars1998
Да да помним мы как Федя после 40:15 на ЮСО принял поражение достоино на пресс-конференции🤣🤣🤣
Это другое.....
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Chelsea super
Ответ Aibek Mak
Когда все рекорды этих двоих пали уже начинают нести чушь про то что цифры ничего не значат))) как раз таки Джокович все поражения принимал и принимает достойно уж получше чем эти двое . Как раз таки цифры отображают реальную картину. Безусловно Федерер и Надаль одни из самых великих теннисистов в истории и никто не будет с этим спорить, но все же Джокович чуть чуть да впереди
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