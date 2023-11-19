Джокович сравнил подготовку к матчам против Алькараса и против Надаля и Федерера: «Он тоже заставляет меня показывать максимум»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Карлос Алькарас Теннис

Новак Джокович впечатлен стабильной игрой Карлоса Алькараса.

– Некоторые розыгрыши напоминали ваши матчи с Рафой. Возможно, вы видите в Карлосе Рафу?

– Нет, не вижу. Это разные игроки. Возможно, с точки зрения высокого уровня и интенсивности игры есть некоторое сходство. Но они с Рафой совершенно разные игроки.

Карлос – один из самых цельных игроков, с которыми я встречался за свою карьеру. Впечатляет, что в его возрасте ему уже несколько лет удается стабильно хорошо играть, и он самый молодой №1 в истории. У него уже блестящая карьера, и, на мой взгляд, совершенно очевидно, что в ближайшие годы его ждет блестящая карьера, полная успехов. Он еще очень, очень молод.

Но, да, он заставляет меня показывать максимум. Я должен как можно лучше готовиться к матчу. Наверное, в этом смысле я бы сравнил подготовку к матчам против него с подготовкой к матчам против Надаля или Федерера, когда мне приходилось каждый раз выходить на пик своих возможностей, чтобы их обыграть.

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8 комментариев

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Берни Парент
Желательно, чтобы те, кто пишет ахинею про Алькараса, пытаясь унизить его всяческими глупостями, порой на уровне детсада, почитали внимательно, сказанное великим Новаком Джоковичем о Карлосе Алькарасе. Хотя, почти уверен, что толку не будет.
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dedpihto59
Новак ты справишься💪‼️
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Берни Парент
Ответ Алан Кесаев
В матче на итоговом турнире величие Алькараса и цельность его игры не особо просматривались.....
Даже у Бигов случались в их карьере матчи, когда они не демонстрировали "величие и цельность игры".
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bubareska
Теперь и Синнер будет заставлять, он здорово прокачался
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Verdo
кеналогисты они такие, так просто не даются)
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Aibek Mak
Мне почему то кажется что Синнер в будущем составит сумасшедшую конкуренцию Алькарасу. Алькарас это Надаль который с юных лет начал показывать результаты экстра класса, а Синнер это Джокович который чуть позже раскрылся и никто не ждал от него таких результатов
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Алан Кесаев
Ответ Берни Парент
Желательно, чтобы те, кто пишет ахинею про Алькараса, пытаясь унизить его всяческими глупостями, порой на уровне детсада, почитали внимательно, сказанное великим Новаком Джоковичем о Карлосе Алькарасе. Хотя, почти уверен, что толку не будет.
В матче на итоговом турнире величие Алькараса и цельность его игры не особо просматривались.....
+1
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+1
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Бекзат Саматович
Новак реально становится как император Палпатин. Притворяется слабым а потом как даст жару.
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