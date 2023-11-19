Джокович сравнил подготовку к матчам против Алькараса и против Надаля и Федерера: «Он тоже заставляет меня показывать максимум»

Новак Джокович впечатлен стабильной игрой Карлоса Алькараса.

– Некоторые розыгрыши напоминали ваши матчи с Рафой. Возможно, вы видите в Карлосе Рафу?

– Нет, не вижу. Это разные игроки. Возможно, с точки зрения высокого уровня и интенсивности игры есть некоторое сходство. Но они с Рафой совершенно разные игроки.

Карлос – один из самых цельных игроков, с которыми я встречался за свою карьеру. Впечатляет, что в его возрасте ему уже несколько лет удается стабильно хорошо играть, и он самый молодой №1 в истории. У него уже блестящая карьера, и, на мой взгляд, совершенно очевидно, что в ближайшие годы его ждет блестящая карьера, полная успехов. Он еще очень, очень молод.

Но, да, он заставляет меня показывать максимум. Я должен как можно лучше готовиться к матчу. Наверное, в этом смысле я бы сравнил подготовку к матчам против него с подготовкой к матчам против Надаля или Федерера, когда мне приходилось каждый раз выходить на пик своих возможностей, чтобы их обыграть.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе