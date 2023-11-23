Новак Джокович: «За последние 15 лет я видел Надаля и Федерера чаще, чем родителей»

Новак Джокович высказался о конкуренции с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером.

– Вы несколько раз говорили, что не можете дружить с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером по той простой причине, что они два ваших главных соперника. Как вы думаете, они довольны тем, что вы побили все рекорды?

– Мы действительно не можем быть друзьями, потому что с друзьями ты говоришь обо всем: о хорошем, о плохом, о секретах... Думаю, делиться всем этим с соперниками не очень комфортно. За последние 15 лет я видел Надаля и Федерера чаще, чем родителей. Это означает, что они были очень важной частью моей жизни и карьеры. Я с огромным уважением отношусь к ним и к нашему давнему соперничеству. Это был долгий совместный путь, и, когда мы закончим, мы будем спокойнее к этому относиться.

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