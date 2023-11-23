Новак Джокович: «За последние 15 лет я видел Надаля и Федерера чаще, чем родителей»
Новак Джокович высказался о конкуренции с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером.
– Вы несколько раз говорили, что не можете дружить с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером по той простой причине, что они два ваших главных соперника. Как вы думаете, они довольны тем, что вы побили все рекорды?
– Мы действительно не можем быть друзьями, потому что с друзьями ты говоришь обо всем: о хорошем, о плохом, о секретах... Думаю, делиться всем этим с соперниками не очень комфортно. За последние 15 лет я видел Надаля и Федерера чаще, чем родителей. Это означает, что они были очень важной частью моей жизни и карьеры. Я с огромным уважением отношусь к ним и к нашему давнему соперничеству. Это был долгий совместный путь, и, когда мы закончим, мы будем спокойнее к этому относиться.
ДЖОКОВИЧ-НАДАЛЬ
30:29
ДЖОКОВИЧ-ФЕДЕРЕР
27:23
109 (сто девять!) матчей на троих. И практически каждая игра была наполнена драматизмом. Во всяком случае, уж борьбой изо всех сил, так точно. Да, бывало, в какой-то конкретной ситуации, тот или иной соперник превосходил другого настолько, что можно было предсказать результат. Но, во-первых, таких матчей можно сосчитать на пальцах одной руки, а во-вторых, даже при таком, казалось бы, очевидном раскладе и Новак, и Роджер, и Рафа старались биться до конца. Потому как иначе эта гениальная троица просто-таки не умеет!
А ведь ещё есть 40 игр между Роджем и Рафой! Увы, Федерер уже ничего не может поправить в плане статистики. Что печально по сию пору. Его очень не хватает в туре. И всегда будет не хватать. Впрочем, также как и Джоковича и Надаля, когда придёт их время завершить карьеру.