Австралия — Италия прогноз на финал Кубка Дэвиса 2023 по теннису

В финале Кубка Дэвиса встретятся сборные Австралии и Италии. Для обеих команд путь к решающему поединку выдался сложным, обе вышли со вторых мест в своих группах и плей-офф, где на пути к финалу австралийцам понадобилось сыграть пять матчей, а итальянцам шесть. Встреча состоится в Малаге, начало в 18:00 по московскому времени.

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Австралия — Италия прямая трансляция финала Кубка Дэвиса 2023 по теннису

18:00 Алексей Попырин — Лоренцо Музетти

19:30. Алекс де Минаур — Янник Синнер

21:00. Макс Перселл / Мэтью Эбден — Симоне Болелли / Лоренцо Сонего

Обращаем ваше внимание, что второй и, в случае необходимости, третий поединок начнутся не ранее указанного времени. В составе участников также возможны изменения.

Сборная Австралии начала свой очередной поход за трофеем с группового этапа в качестве сеяной команды. В прошлом году они также дошли до финала, где уступили сборной Канады. На этот раз на групповом этапе соперниками австралийцев стали команды Великобритании, Франции и Швейцарии. Самым упорным получился матч против британцев, который сборная Австралии проиграла со счетом 1 – 2. В итоге две победы при одном поражении и второе место в группе. Оно вывело в четвертьфинале на команду Чехии. У австралийцев есть отличное оружие в лице Макса Перселла и Мэтью Эбдена, которые являются одними из лучших парных теннисистов мира, и это практически всегда гарантированная победа. Но при этом важно, чтобы кто-то из одиночников выиграл свой поединок. В матче с чехами одно очко принес Алекс де Минаур, который в драматичном поединке обыграл Иржи Лехечку. Дальше вступили в дело Макс и Мэтью и вывели свою команду в полуфинал. Там помощь пары не понадобилась, поскольку победу над главной сенсацией турнира сборной Финляндии принесли все тот же Алекс де Минаур и Алексей Попырин.

Итальянцы получили wild card и тоже начали выступления с группового этапа. Там они играли с чемпионами 2022 года сборной Канады, чилийцами и шведами. Канадцы не оставили Скуадре Адзурре ни единого шанса, счет матча 0 – 3. Зато с таким же результатам сборная Италии обыграла команду Чили. Все должно было решаться в матче против шведов, который закончился победой со счетом 2 – 1. В Малагу подоспела помощь в лице прекрасно играющего в конце сезона Янника Синнера. Четвертьфинал сборная Италии начала с поражения, но затем Синнер выиграл свой матч и поединок в паре с Лоренцо Сонего. Дальше были сербы, и своей команде приехал помочь никто иной как Новак Джокович. Все решилось в их противостоянии с Синнером, где дело дошло до третьего сета. Серб имел три матчбола на подаче соперника, но Янник выиграл пять очков подряд и затем принес победу своей команде. После такого удара сербы уже не оправились, и парный поединок итальянцы выиграли довольно легко в двух сетах.

Факты и статистика перед матчем Австралия — Италия

Сборная Австралии 28 раз становилась победителем Кубка Дэвиса, это второй результат вслед за командой США, которая выигрывала трофей 32 раза. При этом австралийцы еще 20 раз играли в финалах, также второй результат в истории. Последнюю победу сборная Австралии одержала в 2003 году. У команды Италии успехи скромнее. Кубок Дэвиса они выигрывали всего один раз в далеком 1976 году, но в финале играли шесть раз. Последний такой случай произошел в 1998 году.

Статистика личных встреч Австралия — Италия

В различных теннисных турнирах команды пересекались не раз, это был и Кубок Хопмана и Кубок АТР, но конкретно в Кубке Дэвиса это будет первая встреча сборных и сразу в финале.

Прогноз на матч Австралия — Италия

Многие называли матч команд Италии и Сербии скрытым финалом, учитывая, что там играли Новак Джокович и Янник Синнер. Но все-таки матчи Кубка Дэвиса это отдельная история. Тем более игроки сборной Австралии имели на сутки больше времени на восстановление, Янник Синнер провел очень тяжелый поединок с Джоковичем, а потом отыграл и в паре. Тем не менее можно сказать, что команды имеют гарантированно по одному баллу. Австралийцы сильнее в паре, Синнер должен побеждать в своем матче. Букмекеры отдают довольно большое преимущество итальянцам. Winline предлагает на их победу коэффициент 1,33, успех сборной Австралии оценивается коэффициентом 3,04.

Наш прогноз: многое будет зависеть от первой встречи, где должны сыграть Лоренцо Музетти и Алексей Попырин, 27-я и 40-я ракетки мира, соответственно. Счет личных встреч в пользу итальянца 3 – 2. Очень многое решит характер игроков. Предлагаем поставить на сборную Австралии.

Расписание и результаты Кубка Дэвиса 2023 по теннису

Прямая трансляция Кубка Дэвиса 2023 по теннису