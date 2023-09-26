Прямая трансляция Кубка Дэвиса 2023 по теннису

В испанской Малаге с 21 по 26 ноября состоится заключительный этап розыгрыша Кубка Дэвиса по теннису. В нем примут участие восемь сильнейших сборных. Титул будет защищать команда Канады во главе с Феликсом Оже-Альяссимом, которая выиграла Кубок в 2022 году. Очень сильный состав у сборной Сербии, где наличие первой ракетки мира Новака Джоковича говорит само за себя. Итальянцы также горят желанием стать победителями, их капитан недавний финалист Итогового турнира АТР Янник Синнер. Прямая трансляция Кубка Дэвиса 2023 начнется 21 ноября в 18:00 по московскому времени. Именно в это время будет сыгран первый четвертьфинальный поединок между сборными Канады и Финляндии.

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Расписание и результаты Кубка Дэвиса 2023 по теннису

Вот как распределились пары, которые выйдут в этот день на теннисные корт.

Габриэль Диалло — Отто Виртанен

Феликс Оже-Альяссим — Эмиль Руусувуори

Вашек Поспишил / Алексис Галарно — Харри Хелиеваара / Патрик Никлас-Салминен

Второй четвертьфинал будет сыгран 22 ноября и два оставшихся 23 ноября.

Еще в прошлом году прямую трансляцию Кубка Дэвиса можно было увидеть на платформе Окко, но сейчас российские любители тенниса лишены возможности следить за соревнованиями на общедоступных телевизионных каналах. В последнее время приходится обращаться к альтернативным источникам просмотра. Один из них — сайты букмекерских контор. Все просто, — нужно выбрать из нашего списка легального букмекера, затем зарегистрироваться и ждать онлайн-трансляции теннисных матчей.

Второй вариант — нелегальные сайты, которые транслируют картинку с официальных телеканалов. Для этого необходимо подключить VPN и заняться поиском. Еще одна возможность — социальные сети, включая ВКонтакте и телеграм-каналы. Там трансляции организуют по тому же типу, но только для просмотра нет необходимости в VPN. Если возникнет желание раз и навсегда избавиться от головной боли, связанной с поиском прямых трансляций любых спортивных турниров, то нужно воспользоваться услугой IPTV, мы рассказывали подробно, как это можно сделать.

Где смотреть Кубок Дэвиса 2023 по теннису

Призовой фонд Кубка Дэвиса 2023 по теннису