Австралия — Италия прямая трансляция финала Кубка Дэвиса 2023 по теннису

В решающем поединке за Кубок Дэвиса в испанской Малаге встретятся сборные Австралии и Италии. Первый одиночный матч начнется в 18:00 по московскому времени. Всего запланировано три матча.

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Австралия — Италия прогноз на финал Кубка Дэвиса 2023 по теннису

18:00 Алексей Попырин — Лоренцо Музетти

19:30. Алекс де Минаур — Янник Синнер

21:00. Макс Перселл / Мэтью Эбден — Симоне Болелли / Лоренцо Сонего

Прямую видеотрансляцию болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru. Обращаем ваше внимание, что второй и, в случае необходимости, третий поединок начнутся не ранее указанного времени. В составе участников также возможны изменения.

Для сборной Австралии это уже 49-й выход в финал Кубка Дэвиса, причем команда сыграет в нем второй год подряд. В 2022 году австралийцы уступили сборной Канады, а всего на их счету 28 побед за всю историю. Последний успех датирован 2003 годом. В команде играет 12 ракетка мира Алекс де Минаур, одна из лучших мужских пар современного тенниса Макс Перселл и Мэтью Эбден. Сначала был успешно пройден групповой этап, где австралийцы уступили только в одном поединке сборной Великобритании. В четвертьфинале плей-офф уже в Малаге команда, капитаном которой является Ллейтон Хьюитт, выиграла у сборной Чехии 2 – 1. Более простой получилась встреча со сборной Финляндии в полуфинале. Там австралийцам парный поединок не понадобился.

Сборная Италии только один раз за всю историю становилась обладателем Кубка Дэвиса, в 1976 году. Шесть раз итальянцы играли в финале, последний выход состоялся в 1998 году. Теперь у Скуадры Адзурры вновь появились хорошие шансы на победу. На групповом этапе, куда сборная Италии попала благодаря wild card, они заняли второе место уступив действующим обладателям Кубка канадцам. Но затем были одержаны победы на командами Чили и Швеции. В Малаге состав команды пополнил четвертая ракетка мира Янник Синнер. В четвертьфинале пришлось преодолеть сопротивление чешской сборной в трех матчах. Еще более сложным выдался поединок со сборной Сербии, за которую выступал Новак Джокович. Но благодаря победе Синнера над ним, а затем в паре итальянцы вышли в финал.

Ранее команды в рамках Кубка Дэвиса никогда не пересекались. Наличие в составе итальянцев Янника Синнера, тем более в его текущей форме, это большой козырь. Но он провел в Малаге уже четыре матча, один из них трехсетовый против Новака Джоковича. К тому же у австралийцев было больше времени на восстановление после полуфинала. Тем не менее букмекеры на стороне сборной Италии. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,33, на победу сборной Австралии — 3,04.

Расписание и результаты Кубка Дэвиса 2023 по теннису

Прямая трансляция Кубка Дэвиса 2023 по теннису