Сегодня 56-летие Бориса Беккера

Сегодня 56 лет исполняется Борису Беккеру.

Немец – шестикратный чемпион «Больших шлемов» и пятикратный победитель итоговых турниров. Олимпийский чемпион Барселоны-1992 в паре с Михаэлем Штихом. Самый молодой чемпион в истории «Уимблдона» и второй по этому показателю среди всех турниров «Большого шлема» (после Майкла Чанга) – 17 лет 228 дней.

Беккер стал первой ракеткой мира в январе 1991-го и в совокупности занимал эту позицию 12 недель. С 2003-го – член Международного зала теннисной славы. Три года с 2013-го тренировал Новака Джоковича, который под его руководством выиграл шесть «Больших шлемов», в том числе в 2016-м собрал карьерный Шлем, впервые выиграв «Ролан Гаррос».

С лета 2017-го до декабря 2020-го Беккер был главой отдела мужского тенниса в Федерации тенниса Германии. Он занимался развитием детско-юношеского спорта и вместе с капитаном сборной Михаэлем Кольманном отвечал за участие Германии в Кубке Дэвиса.

В апреле 2022-го его признали виновным в нарушении закона о банкротстве и сокрытии активов. Он отсидел в британской тюрьме восемь месяцев, после чего его выпустили и депортировали в Германию.

В октябре 2023-го Беккер стал тренером Хольгера Руне.

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