Беккер останется в команде Руне на следующий сезон

Теги ATP Борис Беккер Хольгер Руне Теннис

Анеке Руне сообщила, что Хольгер продолжит сотрудничество с Борисом Беккером.

Экс-первая ракетка мира стал тренером датчанина в октябре.

«Мы с нетерпением ждем продолжения совместной работы в предсезонке и в 2024 году.

Я рада, что мы нашли комбинацию, при которой Хольгер счастлив и может снова ставить перед собой амбициозные цели, стремиться выиграть «Большие шлемы». Это был трудный и поучительный год, во время которого он приобрел важный опыт, столкнулся с трудностями и разочарованиями. 

Этот опыт необходим, чтобы бороться за крупнейшие трофеи».

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2 комментария

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Йенс Мустерманн
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Бориске вроде бы до октября закрыт въезд в Великобританию, так что на WIM придётся играть без него. Хотя есть всякие Zoom, Facetime и т.п. ))
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bubareska
Ну и правильно! Успехов!
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