Беккер останется в команде Руне на следующий сезон

Анеке Руне сообщила, что Хольгер продолжит сотрудничество с Борисом Беккером.

Экс-первая ракетка мира стал тренером датчанина в октябре.

«Мы с нетерпением ждем продолжения совместной работы в предсезонке и в 2024 году.

Я рада, что мы нашли комбинацию, при которой Хольгер счастлив и может снова ставить перед собой амбициозные цели, стремиться выиграть «Большие шлемы». Это был трудный и поучительный год, во время которого он приобрел важный опыт, столкнулся с трудностями и разочарованиями.

Этот опыт необходим, чтобы бороться за крупнейшие трофеи».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе