Борис Беккер: «Моя цель – отыскать лучшего Хольгера Руне. Сейчас он неограненный алмаз»

Борис Беккер считает, что поможет Хольгеру Руне с психологической подготовкой.

«Хольгер – неограненный алмаз. Мне нравятся его эмоциональные вспышки. Я уже тренировал одного игрока, Новака Джоковича, который иногда выходил из себя на корте, но это допустимо.

Вопрос в том, насколько быстро ты вернешься в матч, сможешь ли снова сосредоточиться. В конце концов, суть не в том, чтобы выгнать маму с трибун, а в том, чтобы выиграть матч. Я люблю теннис, и когда один из лучших 20-летних игроков в мире спрашивает, хотел бы я его тренировать... Кто откажется, тот не имеет особого отношения к этому виду спорта.

Конечно, все зависит от настроя, хотя легко говорить. Но это главная причина, по которой выигрывают или проигрывают матчи. Для меня важно, какая у Хольгера мотивация и для чего, например, он поехал в Китай. Выиграть один матч или турнир, заработать рейтинговые очки?

Нужно это обсудить и очень четко сформулировать мотивацию. У меня есть несколько идей о том, что можно улучшить. Все начинается с настроя, мышления, психологии – и у меня есть кое-какие мысли на этот счет».

По мнению Беккера, говорить о больших успехах рано, но у датчанина есть потенциал.

«Было бы глупо сейчас утверждать, что Хольгер станет №1 или выиграет «Ролан Гаррос».

Он один из лучших молодых игроков в мире. Он в одной компании с Алькарасом и Синнером, а в будущем – с Шелтоном и Кордой. Теперь вопрос: какая у него команда? У него есть я, есть тренер по повышению продуктивности. Это невероятно важно, потому что сейчас тренируются совсем не так, как раньше.

Но главный человек в команде – это его мама Анеке, без нее ничего не получится. Сейчас я разговариваю с ней по телефону по четыре раза в день, чтобы узнать, как дела у Хольгера. Мы должны собрать этот пазл, чтобы парень показывал максимум.

Моя цель – отыскать лучшего Хольгера Руне. Для этого нужен подходящий график турниров. Если он будет играть каждую неделю, то в итоге устанет. Поэтому я должен влиять на его календарь: «Здесь вставим тренировочную неделю, здесь – восстановление, а возможно, тебе стоит поехать в отпуск с девушкой на 10 дней». Это часть планирования, потому что в конечном счете я несу часть ответственности за успех».

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