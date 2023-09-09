Джокович — Алькарас: прогноз на полуфинал Итогового турнира АТР

Матч первой и второй ракеток мира, что еще нужно, чтобы устроиться поудобнее и насладиться теннисом высшего уровня. Тем более когда встречаются Новак Джокович и Карлос Алькарас. Можно было сказать прошлое и будущее мирового тенниса, но это означало бы сильно обидеть сербского теннисиста. Год-другой и матчи Джокович – Алькарас могут стать классикой, если уже не стали. Поединок состоится 18 ноября, начало в 23:00 по московскому времени.

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Итоговый турнир АТР: Новак Джокович — Карлос Алькарас прямая трансляция матча 18.11.2023

Весь теннисный мир продолжает гадать, сколько еще осталось Джоковичу, чтобы находиться в потрясающей форме и выигрывать один титул за другим. Сейчас Новак дозирует выступления, даже на мастерсы он приезжает не все подряд. В первую очередь, турниры Большого шлема и, конечно, итоговый. Во-первых, было велико желание закончить год первой ракеткой мира. Для этого Джоковичу достаточно было выиграть хотя бы один матч в Турине, что он и сделал уже в первом круге, когда нанес поражение Хольгеру Руне в трех сетах. Во-вторых, сербский теннисист может установить еще один рекорд, сейчас только у него и швейцарца Роджера Федерера по шесть побед на итоговых турнирах. В-третьих, нельзя забывать о солидном призовом фонде, который по своему объему уступает только турнирам Большого шлема. Но, главное, мотивация у Джоковича по-прежнему на самом высоком уровне. Правда, его попадание в полуфинал после драматичного поражения от Янника Синнера висело на волоске. С соревнований снялся Стефанос Циципас, и даже победа в последнем туре над заменяющем грека Хубертом Хуркачем не гарантировала полуфинал. Поэтому можно сказать спасибо Яннику Синнеру, который выиграл у Руне и подарил нам очередное противостояние Джоковича и Алькараса.

Испанцу было не до подсчетов. После ярчайшего прошлого сезона большинство поклонников тенниса ждало от Карлоса продолжения банкета и восшествия на теннисный трон. Но пока не получается, и всему помехой как раз Джокович, который никак не уходит. Если так, то нужно пытаться заставить его уйти, но и это пока не под силу. Противостояние получается абсолютно равным если исходить из личных встреч, и в субботу кто-то из теннисистов выйдет вперед. Более того, вторую половину сезона Карлос точно не может занести себе в актив. После победы над Новаком на Уимблдоне испанец не смог выиграть ни одного турнира, причем до этого на его счету было пять титулов, а всего шесть в сезоне. Он рекордсмен по числу побед в году. Но даже сейчас в Турине свой лучший теннис Алькарас показывает фрагментами. Начало для него выдалось обескураживающим — поражение от Александра Зверева в трех сетах. Во втором матче он легко переиграл Андрея Рублева, но, скажем откровенно, тот оказался самым слабым звеном среди всей восьмерки участников, не считая Стефаноса Циципаса, который снялся с турнира. Матч с Даниилом Медведевым тоже не показательный. Алькарасу победа нужна была как воздух, иначе бы он вообще не попал в полуфинал. а россиянин уже был там и избегал встречи с первой ракеткой мира.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Джоковича — 1

победы/поражения Джоковича в 2023 году — 54/6

победы/поражения Джоковича на харде в помещении — 7/1

рейтинг ATP Алькараса — 2

победы/поражения Алькараса в 2023 году — 67/11

победы/поражения Алькараса на харде в помещении — 2/2

Прямая трансляция итогового турнира ATP 2023 по теннису

Факты и статистика перед матчем Джокович — Алькарас

Новак Джокович достиг такого уровня, что его не удивить ни одним соперником, но в целом в матчах с испанскими теннисистами его процент побед далеко не самый впечатляющий — 71. У Карлоса Алькараса в этом сезоне беда в поединках на харде в залах, всего две победы из четырех

Статистика личных встреч Джокович — Алькарас

Счет личных встреч спортсменов 2 – 2. Первый матч состоялся в конце 2022 года, раньше они в силу юного возраста испанца играть не могли. На мастерсе в Мадриде Карлос сенсационно выиграл в трех сетах. В этом году все поединки спортсменов свежи в памяти. На Roland Garros победа Джоковича, затем на Уимблдоне реванш Алькараса. Последний на сегодняшний день поединок состоялся в августе в США, где серб вновь выиграл в полуфинале.

Прогноз на матч Джокович — Алькарас

Всего четыре матча друг с другом, но сыграли теннисисты на всех покрытиях. Два первых матча прошли на грунте. На траве сильнее оказался Алькарас, а вот хард все же вотчина Джоковича. Карлосу нужно будет сильно постараться и показать свой лучший теннис, с которым пока у него проблемы. У Новака было больше времени на восстановление, свой предыдущий поединок он сыграл еще в четверг. В целом букмекеры на стороне первой ракетки мира. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,67, выигрыш Алькараса оценивается коэффициентом 2,24.

Наш прогноз: состав участников Зеленой группы не по их местам в рейтинге, а по силе здесь и сейчас оказался визуально сильнее, чем в Красной. Джокович смог выйти в полуфинал и на этом не остановится. Скорее всего, нас ждут все три сета и победа в них серба.

Расписание и результаты итогового турнира ATP 2023 по теннису