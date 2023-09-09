Итоговый турнир АТР: Новак Джокович — Карлос Алькарас прямая трансляция матча 18.11.2023

Во втором полуфинале Итогового турнира АТР встретятся первая и вторая ракетки мира. Новак Джокович и Карлос Алькарас сыграют между собой в третий раз в этом сезоне, и предстоящее противостояние обещает стать не менее ярким, чем их поединки на Roland Garros и Уимблдоне. Полуфинальная встреча состоится 18 сентября, начало в 23:00 по московскому времени.

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Джокович — Алькарас: прогноз на полуфинал Итогового турнира АТР

Турнир третий год подряд проходит в итальянском Турине на хардовом покрытии. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Новак Джокович действующий победитель Итогового турнира АТР, в прошлом году в финале он выиграл у Каспера Рууда. Тот титул стал его шестым по счету, и серб догнал по этому показателю швейцарца Роджера Федерера, у обоих таких побед стало по шесть. Все это к тому, что под занавес сезона Новак имеет возможность установить еще один рекорд. В Турине он демонстрирует отличный теннис, другое дело, что соперники прогрессируют, и выход в полуфинал дался с большим трудом. Во всех матчах с Хольгером Руне, Янником Синнером и Хубертом Хуркачем первой ракетке мира пришлось играть по три сета. Другое дело, что в решающие моменты Джокович чаще всего показывает свой лучший теннис. Не получилось только против итальянца, который в третьем сете выиграл у серба на тай-брейке.

Прямая трансляция итогового турнира ATP 2023 по теннису

Карлос Алькарас впервые принимает участие в Итоговом турнире АТР и, выиграв, может сделать красивую заявку на то, чтобы сместить Джоковича с теннисного трона. Формально в этом году Джокович так и останется первой ракеткой мира, но вот на будущее… Правда, другие молодые теннисисты не стоят на месте и готовы сами побороться за теннисную корону. Как знать, может, в ближайшее время нас ждет нечто вроде противостояния великой троицы Федерер-Джокович-Надаль. Вот только кто эти трое? Один из них точно испанец, но тотального превосходства пока не получается. Если первая половина сезона вышла триумфальной — шесть титулов, то после Уимблдона не удалось выиграть ни одного турнира. Да и в Турине Алькарас начал с поражения и только, выиграв, в последнем туре у Даниила Медведева, забронировал место в полуфинале.

В личных встречах паритет 2 – 2, но в этом сезоне соперники сыграли трижды, и две победы на счету Джоковича, причем одна из них на харде одержана в августе в финале турнира в Цинциннати. В целом матчи на харде в зале сербу удаются больше. В этом году счет побед и поражений на этом покрытии в залах у него 7 – 1, у Алькараса лишь две победы при двух поражениях. Букмекеры отдают преимущество Джоковичу, коэффициент на его победу — 1,68, на победу Карлоса — 2,22.

Расписание и результаты итогового турнира ATP 2023 по теннису