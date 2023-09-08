Прямая трансляция итогового турнира АТР 2023 по теннису

Восемь сильнейших теннисистов мира с 12 по 19 ноября разыграют звание сильнейшего на Итоговом турнире АТР по теннису. Он в третий раз подряд состоится в Турине. Среди фаворитов Новак Джокович, которому достаточно будет выиграть один матч, чтобы в очередной раз в карьере закончить год первой ракеткой мира. Кроме того, он может установить новый рекорд, если выиграет турнир. Пока у него шесть таких побед. Столько же, сколько у Роджера Федерера. Серб — действующий обладатель трофея. В прошлом году в финале он обыграл норвежца Каспера Рууда.

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Расписание и результаты итогового турнира ATP 2023 по теннису

В четверг, 9 ноября, состоялась жеребьевка турнира. В первый день соревнований сойдутся участники из Зеленой группы. Янник Синнер сыграет со Стефаносом Циципасом, а Новак Джокович с Хольгером Руне. Прямая трансляция первого поединка начнется не ранее 16:30, вторая пара выйдет на корт не ранее 23:00 по московскому времени. Официально ни один российский канал показывать турнир не будет, равно как и онлайн-платформы. Болельщики смогут смотреть прямые трансляции матчей Итогового турнира АТР по теннису на сайтах букмекерских контор. Для этого достаточно выбрать легального букмекера из нашего списка, зарегистрироваться, в некоторых случаях сделать ставку и наслаждаться просмотром.

Такая же возможность появится, если заняться поиском пиратских сайтов, найти их можно с помощью VPN. Один из вариантов — http://sport-tv.biz/. Прямая трансляция Итогового турнира АТР по теннису 2023 будет доступна и на некоторых аккаунтах в социальных сетях. В телеграм-каналах и группах ВКонтакте есть страстные поклонники тенниса, которые точно не пройдут мимо итогового турнира и будут транслировать картинку официальных вещателей. На наш взгляд, самый удобным и долгосрочным вариантом станет услуга IPTV. Мы уже рассказывали как можно подключиться к ней. Тем самым вы раз и навсегда сможете избавить себя от необходимости поиска прямых трансляций с помощью альтернативных источников.

Где смотреть итоговый турнир ATP 2023 по теннису