Прямая трансляция итогового турнира АТР 2023 по теннису

Теги Новак Джокович ATP ATP Finals Александр Зверев Андрей Рублев Даниил Медведев Стефанос Циципас Карлос Алькарас Янник Синнер Хольгер Руне Теннис

Восемь сильнейших теннисистов мира с 12 по 19 ноября разыграют звание сильнейшего на Итоговом турнире АТР по теннису. Он в третий раз подряд состоится в Турине. Среди фаворитов Новак Джокович, которому достаточно будет выиграть один матч, чтобы в очередной раз в карьере закончить год первой ракеткой мира. Кроме того, он может установить новый рекорд, если выиграет турнир. Пока у него шесть таких побед. Столько же, сколько у Роджера Федерера. Серб — действующий обладатель трофея. В прошлом году в финале он обыграл норвежца Каспера Рууда.

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Расписание и результаты итогового турнира ATP 2023 по теннису

В четверг, 9 ноября, состоялась жеребьевка турнира. В первый день соревнований сойдутся участники из Зеленой группы. Янник Синнер сыграет со Стефаносом Циципасом, а Новак Джокович с Хольгером Руне. Прямая трансляция первого поединка начнется не ранее 16:30, вторая пара выйдет на корт не ранее 23:00 по московскому времени. Официально ни один российский канал показывать турнир не будет, равно как и онлайн-платформы. Болельщики смогут смотреть прямые трансляции матчей Итогового турнира АТР по теннису на сайтах букмекерских контор. Для этого достаточно выбрать легального букмекера из нашего списка, зарегистрироваться, в некоторых случаях сделать ставку и наслаждаться просмотром.

Такая же возможность появится, если заняться поиском пиратских сайтов, найти их можно с помощью VPN. Один из вариантов — http://sport-tv.biz/. Прямая трансляция Итогового турнира АТР по теннису 2023 будет доступна и на некоторых аккаунтах в социальных сетях. В телеграм-каналах и группах ВКонтакте есть страстные поклонники тенниса, которые точно не пройдут мимо итогового турнира и будут транслировать картинку официальных вещателей. На наш взгляд, самый удобным и долгосрочным вариантом станет услуга IPTV. Мы уже рассказывали как можно подключиться к ней. Тем самым вы раз и навсегда сможете избавить себя от необходимости поиска прямых трансляций с помощью альтернативных источников.

Где смотреть итоговый турнир ATP 2023 по теннису

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