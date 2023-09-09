Итоговый турнир АТР: Даниил Медведев — Янник Синнер прямая трансляция матча 18.11.2023

Россиянин Даниил Медведев в полуфинале Итогового турнира АТР встретится с итальянским теннисистом Янником Синнером. Матч состоится 18 ноября в Турине, начало в 16:30 по московскому времени.

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Медведев — Синнер: прогноз на полуфинал Итогового турнира АТР

Поединок теннисистов пройдет на хардовом покрытии. Прямую видеотрансляцию встречи болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

У Даниила Медведева 66 побед в сезоне, это его личный рекорд. Еще один он установил, выиграв в Турине у Александра Зверева. Победа стала для Даниила двенадцатой в сезоне над соперниками из первой десятки мирового рейтинга. Ранее на счету Евгения Кафельникова было 11 подобных побед в сезоне 1994 года. Медведев девять раз играл в 2023 году в финалах различных турниров АТР, в том числе на ТБШ US Open. У него пять титулов и есть возможность поставить жирную точку в конце сезона, одержав шестую победу. Другое дело, что осталось два самых сложных шага — впереди полуфинал. Причем соперник, который находится в потрясающей форме, а сам Даниил заставил сомневаться своих поклонников после поражения в последнем туре от Карлоса Алькараса. Впрочем, оно объяснимо. С одной стороны, Медведев досрочно вышел в полуфинал, с другой, в случае победы играл бы с Джоковичем.

Прямая трансляция итогового турнира ATP 2023 по теннису

Если выбирать между первой ракеткой мира и Янником Синнером, то второй вариант кажется более предпочтительным. Но итальянец не далее как в октябре выиграл у Медведева два матча подряд, причем оба финальных. Спортсмены вообще в этом году часто пересекаются в финалах различных турниров. Если в феврале в Нидерландах и в апреле в США выиграл Медведев, то далее Янник взял уверенный реванш. Более того, на нынешнем Итоговом турнире итальянец единственный, кто пока не проиграл ни разу. В первом матче он уверено в двух сетах переиграл Стефаноса Циципаса, затем в потрясающем поединке в трех сетах с двумя тай-брейками взял верх над Новаком Джоковичем, а в последнем туре выиграл у датчанина Хольгера Руне также в трех сетах.

Всего теннисисты провели восемь поединков, причем все на харде, счет по победам 6 – 2 в пользу Даниила Медведева. Даже в нынешнем состоянии Синнера нельзя назвать неуязвимым. Дважды ему пришлось играть трехсетовые поединки. Но перед полуфиналом у итальянца было больше времени на восстановление и на его стороне трибуны. Именно поэтому букмекеры отдают преимущество Яннику, Winline предлагает коэффициент — 1,63, на победу Медведева коэффициент — 2,32.

Расписание и результаты итогового турнира ATP 2023 по теннису