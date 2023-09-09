Медведев — Синнер: прогноз на полуфинал Итогового турнира АТР

Итоговый турнир АТР всегда является пиршеством для теннисных гурманов, но в этом году особенно. Справедливо, что полуфинальные пары получились именно такими, где сыграют между собой первые четыре ракетки мира. Первыми на хардовом корет Турина сойдутся российский теннисист Даниил Медведев и Янник Синнер из Италии. Матч состоится 18 ноября, начало в 16:30 по московскому времени.

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Итоговый турнир АТР: Даниил Медведев — Янник Синнер прямая трансляция матча 18.11.2023

Даниил Медведев проводит свой лучший сезон в карьере. Да, он не смог выиграть турнир Большого шлема, на своем любимом US Open уступил Новаку Джоковичу в финале, но в остальном было очень много ярких побед, всего их более шестидесяти за сезон, причем двенадцать в матчах с соперниками из первой десятки мирового рейтинга. Ранее никому из российских теннисистов не удавалось обыгрывать топовых игроков так часто. Рекорд из одиннадцати таких побед принадлежал Евгению Кафельникову, произошло это в 1994 году. На счету Даниила девять финалов и пять титулов. Все эти результаты еще можно улучшить. При жеребьевке Медведев попал во многом в русскоговорящую Красную группу, где его оппонентами были Андрей Рублев, Александр Зверев и Карлос Алькарас. В поединке первого тура сразу играли россияне, и Рублев в очередной раз ничего не смог противопоставить Даниилу. Внешне победа получилась довольно легкой. Другое дело было в матче против Александра Зверева. Соперники очень хорошо изучили друг друга, в последние годы нет ни одного другой такой пары, так часто играющей между собой. В результате очень сложный первый сет с тай-брейком, но итоговая победа россиянина и досрочный выход в полуфинал. Третий поединок Даниил проиграл Карлосу Алькарасу в двух сетах, но там не хватало, в том числе, и мотивации.

Зато теперь против Янника Синнера мотивации будет хоть отбавляй. Другое дело, что итальянец к концу сезона набрал потрясающую форму, выступает у себя на родине, два последних поединка у Даниила Медведева он выиграл, причем оба не далее как в октябре. На турнире Синнер остается пока единственным теннисистом, который не проиграл ни одного матча. В первом поединке ему противостоял Стефанос Циципас, Янник победил уверенно в двух сетах. Но самым сложным стал матч второго тура против первой ракетки мира Новака Джоковича. Противостояние стало украшением турнира. Три сета, два из них завершались на тай-брейках и даже несмотря на то, что серб в них практически не проигрывает, тут итальянец продемонстрировал удивительное хладнокровие и выиграл заключительный тай-брейк со счетом 7 : 2. Наконец, чтобы занять первое место Синнеру нужно было выиграть у датчанина Хольгера Руне, что тоже было непростой задачей. Но хозяин корта справился, пусть для этого вновь понадобилось сыграть три сета. Мы упомянули про отличный сезон для Медведева, так вот у Синнера он тоже лучший в карьере. Итальянец достиг отметки в 60 побед и горит желанием выиграть турнир перед своими болельщиками.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Медведева — 3

победы/поражения Медведева в 2023 году — 66/17

победы/поражения Медведева на харде в помещении — 11/3

рейтинг ATP Синнера — 4

победы/поражения Синнера в 2023 году — 60/14

победы/поражения Синнера на харде в помещении — 16/1

Прямая трансляция итогового турнира ATP 2023 по теннису

Факты и статистика перед матчем Медведев — Синнер

В пользу Синнера 16 побед в 17 последних матчах, которые были сыграны в помещении. Медведев в этом году в залах играет чуть хуже своего оппонента, но в его пользу говорит другая статистика. Россиянин в матче с итальянскими теннисистами одержал 81 процент побед.

Статистика личных встреч Медведев — Синнер

Теннисисты встречались восемь раз, причем исключительно на харде. Шесть побед на счету Даниила Медведева. Только в этом году спортсмены встретились четыре раза и все матчи стали финальными. В этих поединках счет уже 2 – 2, причем два последних финала в октябре сначала в Китае на China Open, а затем в Австрии на Erste Bank Open выиграл Янник Синнер.

Прогноз на матч Медведев — Синнер

Российский теннисист в последнее время часто говорит о собственной шкале выступлений от 1 до 10. Последний поединок против Карлоса Алькараса он оценил на 8,5. На таком уровне сложно будет противостоять итальянцу. Другой вопрос, сможет ли тот выиграть третий матч подряд у Даниила. Многое будет решать не только мастерство, у обоих оно на высочайшем уровне, но и психология. На стороне Синнера огромная поддержка трибун, но Медведев не раз демонстрировал умение справляться с давлением. Букмекеры отдают преимущество итальянцу. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,63, успех россиянина оценивается коэффициентом 2,32.

Наш прогноз: Синнер победил дважды подряд, но все эти победы были на тоненького. Очень многое будет зависеть от первого сета. Его победитель получит психологическое преимущество и, скорее всего, доведет матч до победы. Тотал по геймам можно поставить больше 24, ну, и верим в успех россиянина.

Расписание и результаты итогового турнира ATP 2023 по теннису