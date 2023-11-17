Медведев о матче с Алькарасом: «Я сыграл не на 11 из 10. Поставил бы себе 8,5»

Теги ATP ATP Finals Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Даниил Медведев оценил игру против Карлоса Алькараса.

Он уже гарантировал себе выход из группы итогового турнира, но уступил 4:6, 4:6 и вышел в полуфинал не с первого, а со второго места.

«Я сыграл не на 11 из 10. Поставил бы себе 8,5 – довольно неплохая цифра, но этого недостаточно, чтобы обыграть Карлоса.

Настрой у меня был таким же. Не хочется проигрывать перед полуфиналом. Проигрывать не очень приятно. Организм реагирует иначе. Теперь мне нужно пересобираться на завтра.

Конечно, я хотел бы выиграть, но не получилось. Теперь нужно очень быстро все забыть и сосредоточиться на полуфинале».

В 1/2 Медведев сыграет с Янником Синнером, которому уступил в двух последних матчах.

Медведев проиграл Алькарасу – и избежал Джоковича в 1/2 итогового

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AVKU
Вряд ли выбирал соперника. Но и на 10 из 10 тоже не напрягался. Организм на поражение не очень реагирует, но ещё хуже реагирует на усталость и травмы. Удачи Даниилу завтра, соперник непростой.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bansly
Лицемер ты, Даня
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Тимофеев
Ответ S.Graf
8,5 - справедливая оценка. Только из 100, а не из 10
Тогда бы Карлос победил 6-0 6-0))) Алькараса унижать тоже не надо, хороший игрок, классом чуток повыше Даниила будет...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Генадий Адамов
нам настроение испортил, это ладно, переживем, главное, чтобы сам не расклеился
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S.Graf
8,5 - справедливая оценка. Только из 100, а не из 10
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Карасик сыграл на 5 из 10 и этого хватило на деклассирование даньки.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий