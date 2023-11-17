Медведев о матче с Алькарасом: «Я сыграл не на 11 из 10. Поставил бы себе 8,5»

Даниил Медведев оценил игру против Карлоса Алькараса.

Он уже гарантировал себе выход из группы итогового турнира, но уступил 4:6, 4:6 и вышел в полуфинал не с первого, а со второго места.

«Я сыграл не на 11 из 10. Поставил бы себе 8,5 – довольно неплохая цифра, но этого недостаточно, чтобы обыграть Карлоса.

Настрой у меня был таким же. Не хочется проигрывать перед полуфиналом. Проигрывать не очень приятно. Организм реагирует иначе. Теперь мне нужно пересобираться на завтра.

Конечно, я хотел бы выиграть, но не получилось. Теперь нужно очень быстро все забыть и сосредоточиться на полуфинале».

В 1/2 Медведев сыграет с Янником Синнером, которому уступил в двух последних матчах.

Медведев проиграл Алькарасу – и избежал Джоковича в 1/2 итогового

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе