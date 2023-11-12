Руне о матче против Джоковича: «Нельзя надеяться, что он ошибется. У него не бывает неудачных дней»

Теги Новак Джокович ATP ATP Finals Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне настраивается на матч против Новака Джоковича на итоговом турнире.

Счет в личных встречах сейчас 2:2.

«Нельзя надеяться, что он ошибется или что у него будет неудачный день. Он проигрывает, наверное, четыре-пять матчей в год, так что у него не бывает неудачных дней.

Можно надеяться только на одно: что на корте ты покажешь свой лучший теннис и будешь сосредоточенным как никогда. Ты должен быть готов отдать все силы».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Blader
Джок очень много помогал Руньке раньше - он никогда не будет иметь такое в виду. Из вас желчь так и льёт
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikolay Stavrogin
Смысл утверждения наверное в том, что даже в худшей форме Джок это уровень топ3 атп и его очень сложно обыграть.
Но естественно, это не то же самое, что пиковый Джок, плохой день бига был виден в очной встречи между бигами, где общий уровень примерно равный и небольшое отклонение в форме давало как правило разгром одного другим.
Пигмеи то понятно не видят разницы
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий