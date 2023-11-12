Руне о матче против Джоковича: «Нельзя надеяться, что он ошибется. У него не бывает неудачных дней»

Хольгер Руне настраивается на матч против Новака Джоковича на итоговом турнире.

Счет в личных встречах сейчас 2:2.

«Нельзя надеяться, что он ошибется или что у него будет неудачный день. Он проигрывает, наверное, четыре-пять матчей в год, так что у него не бывает неудачных дней.

Можно надеяться только на одно: что на корте ты покажешь свой лучший теннис и будешь сосредоточенным как никогда. Ты должен быть готов отдать все силы».

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