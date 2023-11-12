Руне о матче против Джоковича: «Нельзя надеяться, что он ошибется. У него не бывает неудачных дней»
Хольгер Руне настраивается на матч против Новака Джоковича на итоговом турнире.
Счет в личных встречах сейчас 2:2.
«Нельзя надеяться, что он ошибется или что у него будет неудачный день. Он проигрывает, наверное, четыре-пять матчей в год, так что у него не бывает неудачных дней.
Можно надеяться только на одно: что на корте ты покажешь свой лучший теннис и будешь сосредоточенным как никогда. Ты должен быть готов отдать все силы».
Но естественно, это не то же самое, что пиковый Джок, плохой день бига был виден в очной встречи между бигами, где общий уровень примерно равный и небольшое отклонение в форме давало как правило разгром одного другим.
Пигмеи то понятно не видят разницы