Руне о том, что в 16 был спарринг-партнером на итоговом: «Очень классно понимать, что когда-то был маленький мальчик, а теперь я буду бороться с Джоковичем»

Теги Новак Джокович ATP ATP Finals Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне прокомментировал то, что в 2019-м был спаррингом на итоговом.

Ему тогда было 16 лет. В этом году он дебютирует на ATP Finals.

«Это потрясающе. Очень классно понимать, что когда-то был маленький мальчик, спарринг-партнер, а теперь я буду бороться с Джоковичем.

Я тогда вообще не хотел ошибаться – боялся, что они будут на меня злиться. Ведь тогда хотелось максимально им помочь. Но теперь я не хочу ему помогать на корте».

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2 комментария

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Генадий Адамов
на Итоговом турнире в итоге четверо, кто брал этот титул и четверо кто не брал, двое в одной группе двое в другой, будет ли новый чемпион?
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