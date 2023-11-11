Руне о том, что в 16 был спарринг-партнером на итоговом: «Очень классно понимать, что когда-то был маленький мальчик, а теперь я буду бороться с Джоковичем»
Хольгер Руне прокомментировал то, что в 2019-м был спаррингом на итоговом.
Ему тогда было 16 лет. В этом году он дебютирует на ATP Finals.
«Это потрясающе. Очень классно понимать, что когда-то был маленький мальчик, спарринг-партнер, а теперь я буду бороться с Джоковичем.
Я тогда вообще не хотел ошибаться – боялся, что они будут на меня злиться. Ведь тогда хотелось максимально им помочь. Но теперь я не хочу ему помогать на корте».
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