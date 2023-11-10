Руне о том, что отобрался на итоговый в последний момент: «Нормально, что пришлось побороться. У меня было много сложностей в команде»

Теги ATP ATP Finals Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне прокомментировал то, что квалифицировался на итоговый в последний момент.

«Если бы я играл так, как в первые полгода, то легко бы отобрался. Это нормально, что пришлось побороться. Впереди последний рывок, я готов выложиться без остатка. 

У меня было много сложностей в команде. Думаю, чем больше вокруг теннисиста или спортсмена мирной атмосферы и спокойствия, тем лучше он может выступать. А чем меньше – тем сложнее сохранять концентрацию. Так что мне объективно было сложно показывать свой лучший уровень. А это не очень хорошо для любого спортсмена».

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