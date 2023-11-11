Джокович о молодых соперниках: «Я знаю, что они голодные, хотят писать историю спорта. И это еще больше меня вдохновляет»

Теги Новак Джокович ATP ATP Finals Теннис

Новак Джокович прокомментировал то, что он старше соперников на ATP Finals.

«Спасибо, что напомнили про возраст.

Для меня честь – снова участвовать в этом турнире. Борьба с молодыми ребятами всегда придает мне дополнительную мотивацию.

Я знаю, что они голодные, у них большие цели, они хотят писать историю спорта. И это еще больше вдохновляет меня на то, чтобы показывать мой лучший теннис».

Медведев и Рублев выйдут в полуфинал на итоговом турнире? Кто провалится? Разбираем группы

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий