Джокович о молодых соперниках: «Я знаю, что они голодные, хотят писать историю спорта. И это еще больше меня вдохновляет»

Новак Джокович прокомментировал то, что он старше соперников на ATP Finals.

«Спасибо, что напомнили про возраст.

Для меня честь – снова участвовать в этом турнире. Борьба с молодыми ребятами всегда придает мне дополнительную мотивацию.

Я знаю, что они голодные, у них большие цели, они хотят писать историю спорта. И это еще больше вдохновляет меня на то, чтобы показывать мой лучший теннис».

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