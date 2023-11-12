Медведев о словах Циципаса про важность итогового турнира: «На мой взгляд, ТБШ сложнее из-за пятисетового формата»

Теги ATP ATP Finals Даниил Медведев Стефанос Циципас Теннис

Даниил Медведев оценил важность «Больших шлемов» и итогового турнира ATP.

Он ответил, какой титул ценнее. Вопрос задали в контексте слов Стефаноса Циципаса, что для него итоговый турнир «даже важнее «Шлемов».

«Я бы сказал, что «Шлем». На мой взгляд, он сложнее из-за пятисетового формата. Да, на итоговом турнире ты с первого матча встречаешься только с игроками топ-10, но все же нужно выиграть пять матчей, а не семь. Это имеет значение. Можно даже выиграть четыре матча и все равно взять титул. В любом случае у каждого есть право на свое мнение, но я считаю, что «Большой шлем».

Медведев и Рублев выйдут в полуфинал на итоговом турнире? Кто провалится? Разбираем группы

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3 комментария

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imaxim
Да ну, чего это обсуждать. Циципас не способен выиграть ТБШ, поэтому, чтобы сильно не расстраиваться, пытается уговорить себя, что не очень-то и нужно, главный турнир тот, который он выиграл.

А так адекватные люди прекрасно знают какие турниры самые престижные
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Генадий Адамов
Даниил сказал очевидную вещь, Ципа один раз брал Итоговый, а шлемы играл два раза в финале, но проиграл, отсюда и такое мнение
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Александр Кучер
На итоговом можно проиграть 2 матча, выйти из группы и выиграть! На шлеме права на ошибку нет
0
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