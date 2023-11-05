Джокович о победе в Париже: «Трижды был очень близок к вылету, но каким-то образом нашел дополнительные силы, когда это было необходимо»

Новак Джокович прокомментировал победу на «Мастерсе» в Париже.

В Берси серб проводил первый турнир за полтора месяца.

«Невероятно – суметь выиграть турнир после всех сложных обстоятельств этой недели. Я был на грани поражения в трех матчах подряд: в четверг [с Тэллоном Грикспором], пятницу [с Хольгером Руне] и субботу [с Андреем Рублевым]. Был очень близок к вылету, но каким-то образом нашел дополнительные силы, когда это было необходимо.

Сегодня мы с Григором были довольно напряжены в начале, я видел, что у него заканчивались силы. У меня тоже, но я нашел еще немного дополнительного топлива. Думаю, матч был более равным, чем это показывает счет, но для меня это еще одна потрясающая победа. Очень горжусь этим, учитывая, через что мне пришлось пройти на этой неделе».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе