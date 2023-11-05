Джокович о победе в Париже: «Трижды был очень близок к вылету, но каким-то образом нашел дополнительные силы, когда это было необходимо»

Теги Новак Джокович ATP Григор Димитров Rolex Paris Masters Теннис

Новак Джокович прокомментировал победу на «Мастерсе» в Париже.

В Берси серб проводил первый турнир за полтора месяца.

«Невероятно – суметь выиграть турнир после всех сложных обстоятельств этой недели. Я был на грани поражения в трех матчах подряд: в четверг [с Тэллоном Грикспором], пятницу [с Хольгером Руне] и субботу [с Андреем Рублевым]. Был очень близок к вылету, но каким-то образом нашел дополнительные силы, когда это было необходимо.

Сегодня мы с Григором были довольно напряжены в начале, я видел, что у него заканчивались силы. У меня тоже, но я нашел еще немного дополнительного топлива. Думаю, матч был более равным, чем это показывает счет, но для меня это еще одна потрясающая победа. Очень горжусь этим, учитывая, через что мне пришлось пройти на этой неделе».

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4 комментария

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Генадий Адамов
Ответ TennisForever
Трижды принял доп.
его допинг это подпитка от болельщиков будь то отрицательные эмоции и положительные, всё во благо себе оборачивает и игру переворачивает, таков вот он Ужасный и непобедимый Ноле, и все сравнения с ним,Нади ,Феди или карася, это для них пиар, но не более
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Daniel End
Джок всегда может добавить!Так что кажется лукавит Малек)
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S.Graf
Конунг-аут особенно удался
Рунянист ЙосяМуся оценил, 5:30
пхх))))
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