Джокович – Димитрову: «Сейчас мы своего рода ветераны тура. Поколение 30+»

Теги Новак Джокович ATP Григор Димитров Rolex Paris Masters Теннис

Новак Джокович обратился к Григору Димитрову на церемонии награждения в Париже.

Серб победил 6:4, 6:3 и взял 40-й «Мастерс» в карьере.

«Григор, всегда приятно делить с тобой корт. У нас давняя история. Сейчас мы своего рода ветераны тура. Next Gen или как они это называют. Поколение 30+.

Прости за сегодняшний результат. Всегда тяжело проигрывать в финале. Хочу пожелать тебе оставаться стойким и продолжать двигаться вперед. На этой неделе и в последние три месяца ты показал едва ли не лучший теннис за все то время, что я тебя знаю. Продолжай в том же духе! Поздравляю тебя и твою команду», – сказал Джокович на церемонии награждения.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bayern2004
Хорошо и душевно сказано.С одной стороны Новак "извинился" за свою победу,а с другой,дал понять Григору насколько он ценит его усилия.
Причисление Григора к поколению Новака уже как "Знак Качества".
Браво Ноле,чемпион на корте и вне его.
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
costa0545
Интересно, сколько лет он будет ещё кошмарить тур, очень интересно за ним наблюдать и как за свою карьеру менялся, улучшал и усиливал свою игру, это просто удивительная история, такого супер игрока точно никогда больше не будет, великий Новак он такой один)))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Трофимов
Рублик душил , душил, почти, но не додушил. На следующий день, как ни в чем не бывало, вынес Григора.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий