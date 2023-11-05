Джокович – Димитрову: «Сейчас мы своего рода ветераны тура. Поколение 30+»

Новак Джокович обратился к Григору Димитрову на церемонии награждения в Париже.

Серб победил 6:4, 6:3 и взял 40-й «Мастерс» в карьере.

«Григор, всегда приятно делить с тобой корт. У нас давняя история. Сейчас мы своего рода ветераны тура. Next Gen или как они это называют. Поколение 30+.

Прости за сегодняшний результат. Всегда тяжело проигрывать в финале. Хочу пожелать тебе оставаться стойким и продолжать двигаться вперед. На этой неделе и в последние три месяца ты показал едва ли не лучший теннис за все то время, что я тебя знаю. Продолжай в том же духе! Поздравляю тебя и твою команду», – сказал Джокович на церемонии награждения.

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