Соболенко о претензиях к WTA из-за итогового турнира: «Они не посоветовались с игроками, не узнали, где бы они хотели сыграть»

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, в чем суть ее претензий к WTA.

– Мартина [Навратилова] и Крисси [Эверт] сказали, что в бытность игроками принимали участие в решениях WTA. Хотели бы вы участвовать в принятии решений WTA – таких как проведение итогового здесь, в Канкуне?

– В этом-то и проблема. Они просто объявили об этом, и все. Некоторые игроки узнали об этом из твита и сказали: «Окей, мы играем в Канкуне». Как будто в WTA просто самостоятельно приняли решение. Вот в чем проблема.

Они не посоветовались с игроками, не узнали, где бы они хотели сыграть. Конечно, я хотела бы участвовать в принятии таких решений. Я же должна играть на этих турнирах. И иметь возможность влиять на эти решения было бы очень здорово.

Соболенко хотела сыграть со Швентек и узнать, кто №1 в мире. Итог – взяла 5 геймов

Цирк на итоговом турнире WTA: корт построили поздно и плохо. Соболенко говорит о неуважении

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе