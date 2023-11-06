Соболенко о претензиях к WTA из-за итогового турнира: «Они не посоветовались с игроками, не узнали, где бы они хотели сыграть»

Теги WTA WTA Finals Арина Соболенко Теннис

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, в чем суть ее претензий к WTA.

– Мартина [Навратилова] и Крисси [Эверт] сказали, что в бытность игроками принимали участие в решениях WTA. Хотели бы вы участвовать в принятии решений WTA – таких как проведение итогового здесь, в Канкуне?

– В этом-то и проблема. Они просто объявили об этом, и все. Некоторые игроки узнали об этом из твита и сказали: «Окей, мы играем в Канкуне». Как будто в WTA просто самостоятельно приняли решение. Вот в чем проблема.

Они не посоветовались с игроками, не узнали, где бы они хотели сыграть. Конечно, я хотела бы участвовать в принятии таких решений. Я же должна играть на этих турнирах. И иметь возможность влиять на эти решения было бы очень здорово. 

Соболенко хотела сыграть со Швентек и узнать, кто №1 в мире. Итог – взяла 5 геймов

Цирк на итоговом турнире WTA: корт построили поздно и плохо. Соболенко говорит о неуважении 

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sashati
Делай что должен, но плати за это..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мирослав Холод
спецом выбрали колхоз местом проведения соревнований,чтобы сместить обояшку
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bdv68
А Карабасы должны советоваться с Буратинками?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stas Salesov
Ответ Мирослав Холод
спецом выбрали колхоз местом проведения соревнований,чтобы сместить обояшку
Стив Саймон был бы очень рад, если бы Орина поехала на выставку в Саудовскую Аравию в качестве первой ракетки, так что ему не выгодно) Возможно еще попытается утопить Игу вечером..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий