Соболенко о корте на итоговом: «Это новый уровень неуважения к игрокам от WTA»

Теги WTA WTA Finals Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко назвала неуважением качество корта на итоговом турнире в Канкуне.

Его постелили только за день до старта турнира. В первом раунде группового этапа Соболенко разгромила Марию Саккари – 6:0, 6:1.

«Это новый уровень неуважения к игрокам от WTA. Иногда мне кажется, что двигаться по этому корту опасно. От итогового турнира я жду другого уровня.

Спасибо за это испытание, которое проверит, как быстро я адаптируюсь к условиям. Спасибо. Но я не жду такого от турнира настолько высокого уровня».

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