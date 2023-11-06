Соболенко тремя словами описала сезон-2023

Арина Соболенко подвела итоги выступления на итоговом турнире WTA.

Белоруску попросили тремя словами описать ее неделю в Канкуне и еще тремя словами – этот сезон.

«Что касается моего выступления здесь, то сложно... Ужасное. Не лучшее. Очень грустное. А как бы я описала этот сезон? Невероятный. Потрясающий. Самый лучший (смеется). Жалко, что не могу сказать того же самого об этом турнире».

Соболенко хотела сыграть со Швентек и узнать, кто №1 в мире. Итог – взяла 5 геймов

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