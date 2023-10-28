Соболенко о том, что стадион в Канкуне готовили в последний момент: «Это не уровень итогового. Надеюсь, в следующем году WTA постарается получше»
«Я недовольна, что мы не смогли потренироваться на игровом корте. Мне кажется, это не уровень итогового турнира WTA. Сегодня у нас буквально час, минут 45, чтобы потренироваться на этом стадионе. Я этим недовольна. Уверена, что остальные игроки тоже.
При этом я понимаю, что мы все в одинаковых условиях. Но это не условия для итогового турнира WTA. Так что, да, все не очень здорово. Обычно нам нужно три-четыре дня, чтобы приспособиться к условиям.
Но посмотрим. Что есть, то есть. Но я надеюсь, что в следующем году WTA постарается получше».
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