Соболенко о том, что стадион в Канкуне готовили в последний момент: «Это не уровень итогового. Надеюсь, в следующем году WTA постарается получше»

Теги WTA WTA Finals Арина Соболенко Теннис

«Я недовольна, что мы не смогли потренироваться на игровом корте. Мне кажется, это не уровень итогового турнира WTA. Сегодня у нас буквально час, минут 45, чтобы потренироваться на этом стадионе. Я этим недовольна. Уверена, что остальные игроки тоже.

При этом я понимаю, что мы все в одинаковых условиях. Но это не условия для итогового турнира WTA. Так что, да, все не очень здорово. Обычно нам нужно три-четыре дня, чтобы приспособиться к условиям.

Но посмотрим. Что есть, то есть. Но я надеюсь, что в следующем году WTA постарается получше».

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1 комментарий

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Stas Salesov
А какая разница, что будет в следующем году, тебя-то там уже не будет)
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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