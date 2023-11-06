Димитров о слезах после финала в Париже: «Мне за них не стыдно. Просто так получилось. Мне грустно, что я проиграл»

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Григор Димитров рассказал, почему заплакал после поражения от Новака Джоковича.

Болгарин уступил в финале «Мастерса» в Париже со счетом 4:6, 3:6.

«Думаю, эмоции сложно объяснить. Ты просто этого хочешь. Тяжело, когда твои желания не реализуются. Только я знаю, без излишней жалости к себе, через что мне пришлось пройти за последние месяцы на корте и за его пределами.

Это слезы счастья. Я не хочу, чтобы они воспринимались как нечто негативное. В конце концов, я человек. Думаю, эти эмоции накопились не только за последние две недели, но и в целом за последние месяцы напряженной работы и большое турне в Китай. Все в каком-то смысле нарастало снежным комом, день за днем, матч за матчем.

Конечно, в итоге я был очень близок к тому, чего так хотел. Не то чтобы моей главной целью было выиграть турнир, скорее это просто моя борьба на физическом и психологическом уровне, которая продолжалась последние месяцы.

Мне не стыдно за эти слезы. Просто так получилось. Мне грустно. Мне грустно, что я проиграл. После поражения в финале никогда не бывает весело. Сейчас у меня есть время все обдумать и двигаться дальше».

Димитров провел великий турнир в Париже – но Джокович довел его до слез. Это история всей карьеры

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