Джокович о Димитрове: «Очень надеюсь, что Григор продолжит играть на высоком уровне»

Теги Новак Джокович ATP Григор Димитров Rolex Paris Masters Теннис

Новак Джокович поддержал Григора Димитрова после его поражения в финале в Париже.

Джокович победил 6:4, 6:3 и взял 40-й «Мастерс» в карьере.

«Я много раз бывал в таких ситуациях, когда проигрывал в финале. Мне, конечно, повезло, что я выиграл больше, чем проиграл.

Очень надеюсь, что Григор продолжит играть на высоком уровне. На этой неделе он показал свой лучший теннис, и я желаю ему всего наилучшего. Надеюсь, он сможет выиграть большие турниры», – сказал Джокович в интервью на корте.

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5 комментариев

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Czarn
Замечательные слова! Новак лучший и на корте, и в оценке соперника!
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Иван Дичковский
Ответ ugmyanswer
ДжонниБой и Киргиз подарили Грыгре Мастерс Поэтому сегодняшнее поражение не на столько обидное
Ну Джон свой мастерс выиграл, заслужил, а Киргиос нет потому что теннис великая игра которую нужно любить, а соперников нужно уважать.
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Иван Дичковский
Ответ ugmyanswer
ДжонниБой и Киргиз подарили Грыгре Мастерс Поэтому сегодняшнее поражение не на столько обидное
У Ника ни малейших шансов в финале не было тогда.
+1
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zy888.8
Мдааа, настоящий финал был вчера.
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0
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