Джокович о Димитрове: «Очень надеюсь, что Григор продолжит играть на высоком уровне»
Новак Джокович поддержал Григора Димитрова после его поражения в финале в Париже.
Джокович победил 6:4, 6:3 и взял 40-й «Мастерс» в карьере.
«Я много раз бывал в таких ситуациях, когда проигрывал в финале. Мне, конечно, повезло, что я выиграл больше, чем проиграл.
Очень надеюсь, что Григор продолжит играть на высоком уровне. На этой неделе он показал свой лучший теннис, и я желаю ему всего наилучшего. Надеюсь, он сможет выиграть большие турниры», – сказал Джокович в интервью на корте.
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