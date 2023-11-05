Димитров – Джоковичу: «Не знаю что сказать, друг. У меня кончились слова»
Григор Димитров выступил с речью на церемонии награждения «Мастерса» в Париже.
В финале он уступил Новаку Джоковичу – 4:6, 3:6.
«Спасибо! Пока не могу подобрать слова для Новака, поэтому начну с публики. Я так благодарен за эту замечательную неделю. Для меня последние три месяца были настоящими американскими горками. И выход в финал для меня значит больше, чем вы можете себе представить. Без вас это было бы невозможно. Я очень благодарен.
Поздравляю Новака. Не знаю что сказать, друг. У меня кончились слова. Искренне поздравляю тебя и твою команду с еще одной замечательной неделей. Моя команда и мои ребята, мы отлично провели время. Спасибо всем в моем боксе. В этом году мы проделали невероятный путь. Завершаем еще один сезон на такой высокой ноте. Я очень этому рад».
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Браво, отличный турнир провел. Удачи в следующем сезоне.
недель на Олимпе! пора отметить 😁
Ахахахха
Удачи и успехов Грыне!
Своей игрой (особенно в полуфинале) Грыня заслужил большего.
Ахахах
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