Димитров – Джоковичу: «Не знаю что сказать, друг. У меня кончились слова»

Теги Новак Джокович ATP Григор Димитров Rolex Paris Masters Теннис

Григор Димитров выступил с речью на церемонии награждения «Мастерса» в Париже.

В финале он уступил Новаку Джоковичу – 4:6, 3:6.

«Спасибо! Пока не могу подобрать слова для Новака, поэтому начну с публики. Я так благодарен за эту замечательную неделю. Для меня последние три месяца были настоящими американскими горками. И выход в финал для меня значит больше, чем вы можете себе представить. Без вас это было бы невозможно. Я очень благодарен.

Поздравляю Новака. Не знаю что сказать, друг. У меня кончились слова. Искренне поздравляю тебя и твою команду с еще одной замечательной неделей. Моя команда и мои ребята, мы отлично провели время. Спасибо всем в моем боксе. В этом году мы проделали невероятный путь. Завершаем еще один сезон на такой высокой ноте. Я очень этому рад».

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19 комментариев

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Lanapiano
Сильно расстроился Григор(
Браво, отличный турнир провел. Удачи в следующем сезоне.
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Ярик01
Ответ Istianoff
Гриша приятный. Желаю ему взять шлем.
Да нереально. Нет такого чуда сейчас, чтобы Григор взял бы шлем.
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Антон Тимофеев
Григор проводит выдающийся для себя сезон, дошел до финала Парижа! Одержал 41 победу в 2023 году, вышел на 14 место в рейтинге. Также 40+ побед Димитров одерживал: в 2017 — 49, 2014 — 50. Всё! Третий год в карьере по числу побед. И это в 32!
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Ан Кот
приведите Ниткина в сознание- Величайшего уже считай 400
недель на Олимпе! пора отметить 😁
+5
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Istianoff
Гриша приятный. Желаю ему взять шлем.
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Александр Аствацатуров
Дай Бог Новаку , Медведеву и Синнеру здоровья чтоб испанское недоразумение и близко не подпускать к финалам
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Helga Kl
Классные пацаны, эти 30+))
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ugmyanswer
Ответ Александр Аствацатуров
Он бы не раздражал если бы кулачком баможным не махал и не заявлял бы о себе как он новом Надале. Ему до Надаля никогда не дотянуться + морда ужасная. Что больше всего бесит - очень много челу везет. То на брейк-поинте соперник выйдет впритык к сетке и лупанет в аут, то еще куча всякой шняги.. короче надеюсь мы о нем забудем
Плюс морда ужасная
Ахахахха
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Czarn
Удачи, Григор! Не сбавляй в следующем сезоне и будешь в 10-ке точно! Покажи молодым, кто круче! 😄
+2
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S.Graf
Жаль, кубок всего один, победа на двоих не делится.
Удачи и успехов Грыне!
Своей игрой (особенно в полуфинале) Грыня заслужил большего.
+4
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Biathlon Fan
Гриша молодец и красавчик, конечно же!! Всяческих ему успехов! Старые кони борозды не испортили сегодня))
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Генадий Адамов
Ответ Czarn
Удачи, Григор! Не сбавляй в следующем сезоне и будешь в 10-ке точно! Покажи молодым, кто круче! 😄
Ну насчёт десятки, скорее это перебор, на весь сезон не хватит, спасибо ему, что в этом году пиканул
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Генадий Адамов
Ответ Александр Аствацатуров
Дай Бог Новаку , Медведеву и Синнеру здоровья чтоб испанское недоразумение и близко не подпускать к финалам
ещё Марожану,Полу, Сафиуллину , на Итоговом, думаю список расширится
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ugmyanswer
Ответ Иван Дичковский
Он очень талантливый, возможно самый талантливый из всех и придётся тебе долго его терпеть. Это тебе не Киргиоса который не умеет с уважением к окружающим относиться.
Ты же фанат Киргиза был, точнее глор
Ахахах
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ugmyanswer
Ответ Istianoff
Гриша приятный. Желаю ему взять шлем.
Уахаха
Завязывай
+1
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