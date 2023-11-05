Димитров заплакал после поражения от Джоковича в финале «Мастерса» в Париже
17-я ракетка мира Григор Димитров проиграл Новаку Джоковичу в финале «Мастерса» в Париже – 4:6, 3:6. По ходу игры болгарин не заработал ни одного брейк-пойнта.
После матча Димитров заплакал.
Джокович остановил интервью, чтобы его утешить.
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Новак конечно Человек тура!❤️🔥
Я тогда был ужасно зол на Григора, я тогда всецело поддерживал Ника Киргиоса, Григор лишил Ника возможности выиграть мастерс, вероятно такой возможности у австралийца больше не будет, но жизнь показала что это справедливо. Австралиец не заслужил его выиграть, а Григор заслужил ещё как.
Ну и что бы ни говорили вершина карьеры - Итоговый 2017. Как бы со мной ни спорили что там была лёгкая сетка, но его тоже нужно было выиграть. Федерер и Надаль на том Итоговом играли, а Джокович не принимал участие явно не потому что его туда не пускали в отличие от пропусков турниров в 2022 году, всё справедливо. Уникальность в том что Итоговый турнир болгарин выиграл с первой и единственной попытки, молодец.
Ну и свою победу над сербом в активе он тоже имеет, а это значит что позорной статистики по личным встречам как у Монфилса у Григора не будет ни при каком раскладе как бы того ни хотелось. Причём в Мадриде 2013 серб был очень хорош, близко к пиковому, учитывая какой матч он провёл на Ролан Гаррос того года против Надаля, Григор большую победу тогда одержал пусть и единственную.
Так вернуться в 30+ лет - это дорого стоит.
А насчет Итогового, там у Григора была сетка Тим – Гоффен – Буста – Сок – и еще раз Гоффен, их он бы и сейчас прошел, и год назад.