Димитров заплакал после поражения от Джоковича в финале «Мастерса» в Париже

Теги Новак Джокович ATP Григор Димитров Rolex Paris Masters Теннис

17-я ракетка мира Григор Димитров проиграл Новаку Джоковичу в финале «Мастерса» в Париже – 4:6, 3:6. По ходу игры болгарин не заработал ни одного брейк-пойнта.

После матча Димитров заплакал.

Джокович остановил интервью, чтобы его утешить.

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17 комментариев

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teaman
жалко Гришу, безусловно.. отличный турнир провел, жаль сегодня надломился и не дал борьбы. но за весь турнир спасибо, шикарная игра! шутка на награждении про «некст джен» от Ноле оч в тему была :))
+18
-1
+17
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Czarn
Жалко Григора, прекрасно играл, но Император есть Император! Удачи Григору в следующем сезоне!
+15
-2
+13
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Kironbet
💔 Гриша ты закрыл двух топ10 на Мастерсе и играл в финале! Потрясающий результат! Добрая душа! Успехов !
Новак конечно Человек тура!❤️‍🔥
+13
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+13
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Иван Дичковский
Нечего Григору отчаиваться. Свой мастерс он выиграл в 2017 году.
Я тогда был ужасно зол на Григора, я тогда всецело поддерживал Ника Киргиоса, Григор лишил Ника возможности выиграть мастерс, вероятно такой возможности у австралийца больше не будет, но жизнь показала что это справедливо. Австралиец не заслужил его выиграть, а Григор заслужил ещё как.
Ну и что бы ни говорили вершина карьеры - Итоговый 2017. Как бы со мной ни спорили что там была лёгкая сетка, но его тоже нужно было выиграть. Федерер и Надаль на том Итоговом играли, а Джокович не принимал участие явно не потому что его туда не пускали в отличие от пропусков турниров в 2022 году, всё справедливо. Уникальность в том что Итоговый турнир болгарин выиграл с первой и единственной попытки, молодец.
Ну и свою победу над сербом в активе он тоже имеет, а это значит что позорной статистики по личным встречам как у Монфилса у Григора не будет ни при каком раскладе как бы того ни хотелось. Причём в Мадриде 2013 серб был очень хорош, близко к пиковому, учитывая какой матч он провёл на Ролан Гаррос того года против Надаля, Григор большую победу тогда одержал пусть и единственную.
+10
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+10
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artem klishin
Джокович ломает ментально игроков
+11
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+9
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Отец Мельдоний
Низкий поклон и уважение Димитрову!
Так вернуться в 30+ лет - это дорого стоит.
+7
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Андриян Кыргыс
Новак крут всех ломал наших парней тоже но григора жалко
+2
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sonny91
Ответ teaman
жалко Гришу, безусловно.. отличный турнир провел, жаль сегодня надломился и не дал борьбы. но за весь турнир спасибо, шикарная игра! шутка на награждении про «некст джен» от Ноле оч в тему была :))
он не ломался а играл с лучшим в истории-все закономерно
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dedpihto59
Новак просто сильнее🤷‍♀️‼️
+3
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Ан Кот
жалко Григора- он действительно провел отличный турнир, но на его беду соперником в финале был Величайший
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Кавабунга Шреддоголовый
Гришу жаль, но расстраиваться сильно не стоит. Удивительный ренессанс болгарина. За 30+ Next Gen плюсик в карму. Сыграть лучший свой матч не смог, но турнир все равно шикарный провел. Теперь надо продолжить так же в 2024 году, чтобы была стабильность. Вот этого тебе не хватает всю твою карьеру
+2
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Serik Alik
Ответ teaman
жалко Гришу, безусловно.. отличный турнир провел, жаль сегодня надломился и не дал борьбы. но за весь турнир спасибо, шикарная игра! шутка на награждении про «некст джен» от Ноле оч в тему была :))
Дада, 30+ next gen 😂
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Генадий Адамов
Зато у Ноле нет и не было столько знаменитых любовниц, так что Ноле может тоже в подушечку поплакивает🤣
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Typizza
Слезами игре не поможешь. Такая уж судьба у Григора, при мощнейшем наборе инструментов в совокупности с талантом и физическими данными, слабая ментальная сторона не позволяет ему выигрывать крупнейшие титулы у лучших теннисистов.
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Omniscius
Ответ Иван Дичковский
Нечего Григору отчаиваться. Свой мастерс он выиграл в 2017 году. Я тогда был ужасно зол на Григора, я тогда всецело поддерживал Ника Киргиоса, Григор лишил Ника возможности выиграть мастерс, вероятно такой возможности у австралийца больше не будет, но жизнь показала что это справедливо. Австралиец не заслужил его выиграть, а Григор заслужил ещё как. Ну и что бы ни говорили вершина карьеры - Итоговый 2017. Как бы со мной ни спорили что там была лёгкая сетка, но его тоже нужно было выиграть. Федерер и Надаль на том Итоговом играли, а Джокович не принимал участие явно не потому что его туда не пускали в отличие от пропусков турниров в 2022 году, всё справедливо. Уникальность в том что Итоговый турнир болгарин выиграл с первой и единственной попытки, молодец. Ну и свою победу над сербом в активе он тоже имеет, а это значит что позорной статистики по личным встречам как у Монфилса у Григора не будет ни при каком раскладе как бы того ни хотелось. Причём в Мадриде 2013 серб был очень хорош, близко к пиковому, учитывая какой матч он провёл на Ролан Гаррос того года против Надаля, Григор большую победу тогда одержал пусть и единственную.
Не был серб тогда хорош, он следом в Риме Бердыху с 6:2 5:2 проиграл, своему чуть ли не главному клиенту, на РГ 75 анфорсов настрелял (54 виннерса), Рафа сам виноват, что в четвертом не дожал, дважды с брейка отпустил.

А насчет Итогового, там у Григора была сетка Тим – Гоффен – Буста – Сок – и еще раз Гоффен, их он бы и сейчас прошел, и год назад.
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Typizza
Ответ Иван Дичковский
Нечего Григору отчаиваться. Свой мастерс он выиграл в 2017 году. Я тогда был ужасно зол на Григора, я тогда всецело поддерживал Ника Киргиоса, Григор лишил Ника возможности выиграть мастерс, вероятно такой возможности у австралийца больше не будет, но жизнь показала что это справедливо. Австралиец не заслужил его выиграть, а Григор заслужил ещё как. Ну и что бы ни говорили вершина карьеры - Итоговый 2017. Как бы со мной ни спорили что там была лёгкая сетка, но его тоже нужно было выиграть. Федерер и Надаль на том Итоговом играли, а Джокович не принимал участие явно не потому что его туда не пускали в отличие от пропусков турниров в 2022 году, всё справедливо. Уникальность в том что Итоговый турнир болгарин выиграл с первой и единственной попытки, молодец. Ну и свою победу над сербом в активе он тоже имеет, а это значит что позорной статистики по личным встречам как у Монфилса у Григора не будет ни при каком раскладе как бы того ни хотелось. Причём в Мадриде 2013 серб был очень хорош, близко к пиковому, учитывая какой матч он провёл на Ролан Гаррос того года против Надаля, Григор большую победу тогда одержал пусть и единственную.
То есть 1/12 это не позорная личка?
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