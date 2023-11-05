Димитров заплакал после поражения от Джоковича в финале «Мастерса» в Париже

17-я ракетка мира Григор Димитров проиграл Новаку Джоковичу в финале «Мастерса» в Париже – 4:6, 3:6. По ходу игры болгарин не заработал ни одного брейк-пойнта.

После матча Димитров заплакал.

Джокович остановил интервью, чтобы его утешить.

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