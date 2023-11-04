Джокович о выходе в финал в Париже: «Большую часть матча Рублев душил меня, как змея душит лягушку»
Новак Джокович прокомментировал победу над Андреем Рублевым.
Серб выиграл трехчасовой полуфинал «Мастерса» в Париже – 5:7, 7:6(3), 7:5.
«Большую часть матча Рублев душил меня, как змея душит лягушку. Он играл на крайне высоком уровне, и, хотя я знал, что он показывает очень качественный теннис, сегодня он, честно говоря, играл просто невероятно. Мне кажется, я никогда не боролся с Рублевым, играющим настолько хорошо.
С другой стороны, в начале матча у меня снова были физические проблемы, но я с ними справился».
В туалет сходил по большому,можно? Да.
Коктейль выпить можно? Да.
Растянуться на 40:40 можно? Ну скорее нужно.
А на 40:АD можно? Скорее нужно.
А на 7:5 по сетам? Скорее заслуженно.
В общем не УДАВшаяся попытка задушить.
Игра в кои-то веки была равной, Рубль так держать. И пару, плиз, не играй