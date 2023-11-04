Джокович о выходе в финал в Париже: «Большую часть матча Рублев душил меня, как змея душит лягушку»

Теги Новак Джокович ATP Rolex Paris Masters Андрей Рублев Теннис

Новак Джокович прокомментировал победу над Андреем Рублевым.

Серб выиграл трехчасовой полуфинал «Мастерса» в Париже – 5:7, 7:6(3), 7:5.

«Большую часть матча Рублев душил меня, как змея душит лягушку. Он играл на крайне высоком уровне, и, хотя я знал, что он показывает очень качественный теннис, сегодня он, честно говоря, играл просто невероятно. Мне кажется, я никогда не боролся с Рублевым, играющим настолько хорошо.

С другой стороны, в начале матча у меня снова были физические проблемы, но я с ними справился».

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15 комментариев

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Олег Трофимов
Новак, как всегда, джентельмен, а Рубль , молодец, сражался, не посыпался
+17
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Bayern2004
Ответ Чэзг
Серб все таки умеет мелко пакостить, выбивая соперника из колеи. Туалет затянул спецом, потом слег на массаж, ну и естессна свой напиток заказал тренеру прилюдно. У Рубля таких заскоков точно нет, честно играет. Игра в кои-то веки была равной, Рубль так держать. И пару, плиз, не играй
Новак правила нарушал? Нет.
В туалет сходил по большому,можно? Да.
Коктейль выпить можно? Да.
Растянуться на 40:40 можно? Ну скорее нужно.
А на 40:АD можно? Скорее нужно.
А на 7:5 по сетам? Скорее заслуженно.
+14
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maximus388
Вроде и похвалил, с другой стороны -- не особо. Испытывая физические проблемы прошел невероятно игравшего Рублева. То есть против здорового Джоковича у того шансов вообще нет.
В общем не УДАВшаяся попытка задушить.
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costa0545
Душил душил, да не да душил, а лягушка в финале))
+5
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Kironbet
Ответ Генадий Адамов
в итоге лягушка оказалась не по зубам
https://i.pinimg.com/564x/b5/ed/71/b5ed71764a34fb5695af79b1ef666950.jpg
+5
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Генадий Адамов
в итоге лягушка оказалась не по зубам
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Чэзг
Серб все таки умеет мелко пакостить, выбивая соперника из колеи. Туалет затянул спецом, потом слег на массаж, ну и естессна свой напиток заказал тренеру прилюдно. У Рубля таких заскоков точно нет, честно играет.
Игра в кои-то веки была равной, Рубль так держать. И пару, плиз, не играй
+15
-14
+1
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Генадий Адамов
Ответ МОН66
рубль красава ,а этого монстра только карасю по силам ,может шарапов в финале,,большой вопрос,,,,,
ну Велик при всём уважении, ну а маленькие хитрости, так ими все пользуются и Федя и Надя да и осьминог вывел из себя кису, когда в незапланированный туалет сбегал
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Даниил Александров
мед перерыв брал?
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МОН66
рубль красава ,а этого монстра только карасю по силам ,может шарапов в финале,,большой вопрос,,,,,
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Nastya163
Какое-то неприятное послевкусие от матча. Всякие игрища и ухищрения Новака оставили неприятий след. Без них искренне бы восхитилась победой Джоковича, а так осталось впечатление, что по справедливости Андрей должен был выигрывать эту игру.
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Генадий Адамов
Похоже на то, что пока сам не свалит с тура, так его никто и не сможет унижать, только если эпизодически
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Генадий Адамов
Ответ Kironbet
https://i.pinimg.com/564x/b5/ed/71/b5ed71764a34fb5695af79b1ef666950.jpg
ну похоже на то, ток в итоге лягушонком наш Андрюша оказался
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zzzeeerrrooo
Ответ Даниил Александров
мед перерыв брал?
Перед третьим
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