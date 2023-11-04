Джокович о выходе в финал в Париже: «Большую часть матча Рублев душил меня, как змея душит лягушку»

Новак Джокович прокомментировал победу над Андреем Рублевым.

Серб выиграл трехчасовой полуфинал «Мастерса» в Париже – 5:7, 7:6(3), 7:5.

«Большую часть матча Рублев душил меня, как змея душит лягушку. Он играл на крайне высоком уровне, и, хотя я знал, что он показывает очень качественный теннис, сегодня он, честно говоря, играл просто невероятно. Мне кажется, я никогда не боролся с Рублевым, играющим настолько хорошо.

С другой стороны, в начале матча у меня снова были физические проблемы, но я с ними справился».

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