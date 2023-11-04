Рублев о том, как нужно играть против Джоковича: «Все четыре раза, когда он меня побеждал, он меня почти разгромил. Я ничему не научился»

Теги Новак Джокович ATP Rolex Paris Masters Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев рассказал, научился ли он играть против Новака Джоковича.

Они встречались пять раз, счет 4:1 в пользу первой ракетки мира.

«Не научился. Все четыре раза, когда он побеждал, он меня почти разгромил. Я ничему не научился, чувак. Хотел бы я [чему-то научиться]. Посмотрим в субботу, может, я чему-то научился после этих пяти матчей».

Сегодня Рублев и Джокович сыграют в полуфинале «Мастерса» в Париже.

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6 комментариев

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Стэн Смит
Замечательный настрой на матч 😂
+12
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Godare88
Ну один то раз Андрей выиграл, шансы есть
+3
0
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sashati
Поможет икона Казанской бм!
+1
0
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Skip
Настрой - да, фиг его знает как с ним играть...

Может надо не стараться его обыграть во что бы то ни стало, а просто играть в свое удовольствие )
+3
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tanith
Ответ Стэн Смит
Замечательный настрой на матч 😂
Рпсслабленный, это хорошо
+1
0
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Генадий Адамов
Кум подскажет, он не раз выигрывал
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