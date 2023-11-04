Рублев о том, как нужно играть против Джоковича: «Все четыре раза, когда он меня побеждал, он меня почти разгромил. Я ничему не научился»

Андрей Рублев рассказал, научился ли он играть против Новака Джоковича.

Они встречались пять раз, счет 4:1 в пользу первой ракетки мира.

«Не научился. Все четыре раза, когда он побеждал, он меня почти разгромил. Я ничему не научился, чувак. Хотел бы я [чему-то научиться]. Посмотрим в субботу, может, я чему-то научился после этих пяти матчей».

Сегодня Рублев и сыграют в полуфинале «Мастерса» в Париже.

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