Рублев о том, как нужно играть против Джоковича: «Все четыре раза, когда он меня побеждал, он меня почти разгромил. Я ничему не научился»
Андрей Рублев рассказал, научился ли он играть против Новака Джоковича.
Они встречались пять раз, счет 4:1 в пользу первой ракетки мира.
«Не научился. Все четыре раза, когда он побеждал, он меня почти разгромил. Я ничему не научился, чувак. Хотел бы я [чему-то научиться]. Посмотрим в субботу, может, я чему-то научился после этих пяти матчей».
Сегодня Рублев и Джокович сыграют в полуфинале «Мастерса» в Париже.
Может надо не стараться его обыграть во что бы то ни стало, а просто играть в свое удовольствие )