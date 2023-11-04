Джокович 58-й раз вышел в финал «Мастерса»

Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл №5 Андрея Рублева в полуфинале «Мастерса» в Париже – 5:7, 7:6(3), 7:5. Матч длился 3 часа 2 минуты.

Серб повел в личных встречах 5:1.

Джокович выиграл 17-й матч подряд. Серия началась в августе в Цинциннати.

Кроме того, это его шестая подряд победа над соперником из топ-10.

Джокович выиграл все девять парижских полуфиналов, в которых участвовал. Он 58-й раз добрался до финала на «Мастерсах», на его счету 39 титулов. В обоих случаях это рекорд тура.

Завтра он поборется с Григором Димитровым, в личных встречах с которым лидирует 11:1. Единственная победа болгарина была в 2013 году.

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