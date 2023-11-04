Джокович 58-й раз вышел в финал «Мастерса»

Теги Новак Джокович ATP Rolex Paris Masters Андрей Рублев Теннис

Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл №5 Андрея Рублева в полуфинале «Мастерса» в Париже – 5:7, 7:6(3), 7:5. Матч длился 3 часа 2 минуты.

Серб повел в личных встречах 5:1.

Джокович выиграл 17-й матч подряд. Серия началась в августе в Цинциннати.

Кроме того, это его шестая подряд победа над соперником из топ-10.

Джокович выиграл все девять парижских полуфиналов, в которых участвовал. Он 58-й раз добрался до финала на «Мастерсах», на его счету 39 титулов. В обоих случаях это рекорд тура.

Завтра он поборется с Григором Димитровым, в личных встречах с которым лидирует 11:1. Единственная победа болгарина была в 2013 году.

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39 комментариев

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JuVero
завтра надо закрывать вопрос с первой ракеткой мира по итогу года, и спокойно на чиле играть итоговый.
+13
-1
+12
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Czarn
С победой, Новак! Лучший! Ждём прекрасный финал!😄
+9
-1
+8
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JuVero
Ответ Loko_Palych
Теоретически он останется открытым. Новаку нужно будет выиграть один матч в Турине
и Алькарасу выиграть все 5)
+8
0
+8
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Nikolay Stavrogin
Не проиграл ни одного полуфинала здесь, просто посмотрите фамилии:
Надаль 2009, Федерер 2013,2018, Нишикори 2014, Вавринка 2015, Димитров 2019, Хуркач 2021, Циципас 2022, Рублев 2023
Величайший..
+8
0
+8
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Marik5
Ноле с победой, с финалом и удачи взять завтра трофей!!!!!!!
+7
0
+7
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МОН66
да надо признать Федя с рафой курят в прихожей ,,,,,
+8
-1
+7
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Стэн Смит
Величайший💪💪
+5
0
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Loko_Palych
Ответ JuVero
завтра надо закрывать вопрос с первой ракеткой мира по итогу года, и спокойно на чиле играть итоговый.
Теоретически он останется открытым. Новаку нужно будет выиграть один матч в Турине
+5
0
+5
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zzzeeerrrooo
Ответ Czarn
С победой, Новак! Лучший! Ждём прекрасный финал!😄
Финал был сегодня
Одноручник не соперник Новаку
+6
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Arthurtypes
Какой же хищник Новак. В ключевые моменты игры выдавал сумасшедшее хладнокровие. Жаль, конечно, что Андрей проиграл, в целом показал достойную игру, чтобы пройти в финал, но с такой концентрацией, которая была у Новака, сложно что-либо противопоставить.
+5
0
+5
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rofed
Очень тяжело по турниру идёт Новак, надеюсь что на финал наскребёт силушек, хотелось бы красивой победы от Императора, особенно после прошлогоднего финала
+5
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Джульетта Джульетта
Сегодняшний курс Рубля к Джокеру 1:2
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Кавабунга Шреддоголовый
За 7 титулом идет Чемпионович
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Czarn
Ох, Новак! Что не победа, то очередной рекорд! Идемо, Император!😄
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Verdo
Зверь
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as009595@icloud.com
В теннисе можно смотреть на форхэнд Рафы, бекхэнд Роджера и шпагат Джоковича
+4
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Lanapiano
Андрей такой молодец, боролся, не психовал! Я уж думала, задача минимум у Новака выполнена, ничего страшного, если проиграет) А оно вон как вышло.
Завтра классный финал будет.
+4
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Вегетарианец_
Ответ as009595@icloud.com
Им можно покурить и порыбачить, а Новак вел себя отвратительно по отношению к трибунам в матче против Руне, такое поведение великому не побоюсь этого слова игроку не к лицу
Публика сама напросилась, Новак лишь ответил ей зеркально.
+4
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Джульетта Джульетта
Ответ Кукушкин
Все знают, что только два человека в этом мире никогда не ошибались. Так вот, второй из них — я. И если я сейчас впервые в жизни ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста. Мне кажется, что сегодня Джокович играл в лучшем случае процентов на 30 от своих возможностей. Или?
С очевидным трудно не согласиться. Ноле было тяжело и у Андрея были абсолютно все шансы... А потом случилось то, что случилось. Феникс лишь чуть-чуть оперился, а Рубль морально упал
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Ан Кот
одно слово ВЕЛИЧАЙШИЙ!
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Gulnara Sadykova
Андрей сегодня молодец! Не повезло. Ещё ошибка судьи.
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Daaannn1k
Ответ Кукушкин
Все знают, что только два человека в этом мире никогда не ошибались. Так вот, второй из них — я. И если я сейчас впервые в жизни ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста. Мне кажется, что сегодня Джокович играл в лучшем случае процентов на 30 от своих возможностей. Или?
или 25 ))
+3
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Кукушкин
Все знают, что только два человека в этом мире никогда не ошибались. Так вот, второй из них — я. И если я сейчас впервые в жизни ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста. Мне кажется, что сегодня Джокович играл в лучшем случае процентов на 30 от своих возможностей. Или?
+4
-2
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Джульетта Джульетта
Ответ Lanapiano
Андрей такой молодец, боролся, не психовал! Я уж думала, задача минимум у Новака выполнена, ничего страшного, если проиграет) А оно вон как вышло. Завтра классный финал будет.
У него всегда только небольшая часть этих психов вылезает наружу. Большинство сидят глубоко и не высовываются
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Генадий Адамов
Ответ Arthurtypes
Какой же хищник Новак. В ключевые моменты игры выдавал сумасшедшее хладнокровие. Жаль, конечно, что Андрей проиграл, в целом показал достойную игру, чтобы пройти в финал, но с такой концентрацией, которая была у Новака, сложно что-либо противопоставить.
Его сила в том, что он выигрывает практически все ключевые моменты, тем самым деморализуя оппонентов, сегодня ещё раз как и вчера и всегда доказал это
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