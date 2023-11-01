Алькарас о вылете с «Мастерса» в Париже: «После этого поражения исчезли все шансы закончить год первым. Мы больше не будем об этом думать»

Карлос Алькарас считает, что у него больше нет шансов стать №1 по итогам года.

Во вторник он проиграл во втором круге «Мастерса» в Париже Роману Сафиуллину (3:6, 4:6).

«В такие дни, как этот, трудно перевернуть страницу. Очень обидно рано проигрывать на турнирах, где надеешься далеко пройти. Сейчас редкий случай, когда мне не хочется думать о дальнейшем, о тренировках, обо всем остальном. Но нужно это делать, остался еще один турнир. Безусловно, такие поражения очень ранят.

После этого поражения исчезли все шансы закончить год первым. Мы больше не будем об этом думать, я считаю, что шансы равны нулю (математическая возможность пока сохраняется – Sports.ru)».

Также он оценил свою игру в матче.

«Мой стиль требует хорошей физики, но мне не хватало подвижности и скорости.

Я разочарован собой, своим уровнем игры. Я точно ожидал от себя большего. Мне было некомфортно на корте, было ощущение, что я медленный, плохо двигаюсь. Нужно многое улучшить, если я хочу, чтобы у меня были какие-то шансы на итоговом турнире.

Впереди еще много тренировочных дней, чтобы выйти на желаемый уровень, но сейчас я не в настроении, чтобы об этом говорить. После этого поражения мне нужно время, прежде чем обсуждать будущее и то, что предстоит сделать».

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