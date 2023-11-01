Алькарас о вылете с «Мастерса» в Париже: «После этого поражения исчезли все шансы закончить год первым. Мы больше не будем об этом думать»

Теги ATP Rolex Paris Masters ATP Finals Роман Сафиуллин Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас считает, что у него больше нет шансов стать №1 по итогам года.

Во вторник он проиграл во втором круге «Мастерса» в Париже Роману Сафиуллину (3:6, 4:6).

«В такие дни, как этот, трудно перевернуть страницу. Очень обидно рано проигрывать на турнирах, где надеешься далеко пройти. Сейчас редкий случай, когда мне не хочется думать о дальнейшем, о тренировках, обо всем остальном. Но нужно это делать, остался еще один турнир. Безусловно, такие поражения очень ранят.
После этого поражения исчезли все шансы закончить год первым. Мы больше не будем об этом думать, я считаю, что шансы равны нулю (математическая возможность пока сохраняется – Sports.ru)».

Также он оценил свою игру в матче.

«Мой стиль требует хорошей физики, но мне не хватало подвижности и скорости.

Я разочарован собой, своим уровнем игры. Я точно ожидал от себя большего. Мне было некомфортно на корте, было ощущение, что я медленный, плохо двигаюсь. Нужно многое улучшить, если я хочу, чтобы у меня были какие-то шансы на итоговом турнире.

Впереди еще много тренировочных дней, чтобы выйти на желаемый уровень, но сейчас я не в настроении, чтобы об этом говорить. После этого поражения мне нужно время, прежде чем обсуждать будущее и то, что предстоит сделать».

Ух, Сафиуллин бахнул Алькараса в Париже!

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17 комментариев

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Ан Кот
все правильно Карасик: пока Величайший выступает в туре тебе лучше не забивать голову пустыми надеждами)
+14
-5
+9
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Nikolay Stavrogin
Ничего не решено, здесь Ноле если закончит раньше полуфинала, а на итоговом нажеребят группу смерти, а Карлосу наоборот.
Просто перешёл на тактику Рафы "я ничего не жду, никаких ожиданий, просто играю в мячик", так менее болезненно, если ничего не получится
Многое будет зависеть от выступления Ноле здесь, в Париже
+12
-5
+7
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Istianoff
Ответ Nikolay Stavrogin
Ничего не решено, здесь Ноле если закончит раньше полуфинала, а на итоговом нажеребят группу смерти, а Карлосу наоборот. Просто перешёл на тактику Рафы "я ничего не жду, никаких ожиданий, просто играю в мячик", так менее болезненно, если ничего не получится Многое будет зависеть от выступления Ноле здесь, в Париже
Ну какая там группа смерти может быть?)
+7
0
+7
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AFP1
Свалилось величие после Уимблдона )) Возомнил себя Великим..многие через это проходили
+7
-1
+6
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Максим Пестов
Ответ Shyngys Abdikhalik
а при каких условиях Новак первым сезон закончит по итогам Парижа?
если Новак выиграет тут в Париже титул, он будет опережать Алькараса на 1490 очков. Следовательно у Карлоса будет шанс, если он выигрывает итоговый с 5ю пообедами, а Новак проиграет все 3 матча группы. Уже после Шанхая стало очевидно, что Новак закончит первым
+5
0
+5
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antoha1896
Ответ Istianoff
Ну какая там группа смерти может быть?)
Тем более для Джока, интересно
+3
0
+3
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Nikolay Stavrogin
Ответ Istianoff
Ну какая там группа смерти может быть?)
Джок, Синнер/Мед, Рублёв/Зверев, Руне
+3
0
+3
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Istianoff
Ответ Nikolay Stavrogin
Джок, Синнер/Мед, Рублёв/Зверев, Руне
Да ну хватит)) Какая смерть от Зверева и Дуняши в нынешней форме? ТОлько если Новак сам не в форме будет, но тогда ему и так со всеми тяжело будет.
+4
-2
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Istianoff
Ответ Nikolay Stavrogin
Пока то да, Зверев варёный, но за неделю можно и восстановиться. А про Дуняшину усталость я немного угараю над флагами на ветках, у чувака лучшая физуха в туре, даже у Алькараса на дистанции такой нет. Чел 2 раза, в 2019 и 2023 проходил в 4 финала за 4-6 недель, о какой усталости речь ко второму турниру?)) Восстановится за неделю перед итогом) Помню, в этом году после финала с Алькарасом в иу тоже писали, а он потом после финала майами зарулил) Ушла усталость по ходу турнира видимо)
Не))) Дуняша это датский гопник))
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dedpihto59
Помечтал и угомонился‼️
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Shyngys Abdikhalik
а при каких условиях Новак первым сезон закончит по итогам Парижа?
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Nikolay Stavrogin
Ответ Istianoff
Да ну хватит)) Какая смерть от Зверева и Дуняши в нынешней форме? ТОлько если Новак сам не в форме будет, но тогда ему и так со всеми тяжело будет.
Пока то да, Зверев варёный, но за неделю можно и восстановиться.
А про Дуняшину усталость я немного угараю над флагами на ветках, у чувака лучшая физуха в туре, даже у Алькараса на дистанции такой нет. Чел 2 раза, в 2019 и 2023 проходил в 4 финала за 4-6 недель, о какой усталости речь ко второму турниру?))
Восстановится за неделю перед итогом)
Помню, в этом году после финала с Алькарасом в иу тоже писали, а он потом после финала майами зарулил)
Ушла усталость по ходу турнира видимо)
+2
-1
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cosset
зачем в принципе об этом было думать, когда самая главная задача вернуться к терпимой игровой форме, хотя бы на последнем турнире в году перед каникулами.
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N.S.A.8.5
В первый раз вижу его таким расстроенным
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Nikolay Stavrogin
Ответ Istianoff
Не))) Дуняша это датский гопник))
Почему Дуняша то?) Там же Руняша)
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