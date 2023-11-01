Сафиуллин о победе над Алькарасом: «Даже когда он в не самой хорошей форме, обыграть его тяжело»

Теги ATP Rolex Paris Masters Роман Сафиуллин Карлос Алькарас Теннис

Роман Сафиуллин прокомментировал победу над Карлосом Алькарасом.

Во втором круге в Париже он обыграл испанца 6:3, 6:4.

«Начиная с квалификации, я не играл на таком уровне. Но против Карлоса и других ребят из топ-10, топ-20, нужно прибавлять. Мне это удалось.

Карлос выступил не на максимум, но я все равно рад победе. Даже когда он в не самой хорошей форме, обыграть его тяжело.

Против таких ребят важно все. Тактика, физика, психология. Нужно оставаться сосредоточенным от начала и до конца. Побеждает тот, кому это дольше удается».

Ух, Сафиуллин бахнул Алькараса в Париже!

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1 комментарий

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Verdo
понятно, кеналог идет курсом и на максимум ешпанцы стараются выйти к финалу
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