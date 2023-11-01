Алькарас о Сафиуллине: «Он меня не удивил. Я знал, что он сыграет на высоком уровне»

Теги ATP Rolex Paris Masters Роман Сафиуллин Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Романа Сафиуллина.

В Париже он проиграл ему 3:6, 4:6.

«Он меня не удивил, потому что я знал, что последние несколько месяцев он показывает отличный уровень. Он побеждал топов, вышел в финал. Я знал, что он сыграет на высоком уровне. Так что он меня совсем не удивил.

Я просто не очень хорошо чувствовал себя на корте. Мне нужно во многом прибавлять, многое отрабатывать. Я не чувствовал игру. Плохо двигался. Хотя качество ударов было хорошим.

Но в плане движения мне нужно сильно прибавлять».

Ух, Сафиуллин бахнул Алькараса в Париже!

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий