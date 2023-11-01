Алькарас о Сафиуллине: «Он меня не удивил. Я знал, что он сыграет на высоком уровне»
Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Романа Сафиуллина.
В Париже он проиграл ему 3:6, 4:6.
«Он меня не удивил, потому что я знал, что последние несколько месяцев он показывает отличный уровень. Он побеждал топов, вышел в финал. Я знал, что он сыграет на высоком уровне. Так что он меня совсем не удивил.
Я просто не очень хорошо чувствовал себя на корте. Мне нужно во многом прибавлять, многое отрабатывать. Я не чувствовал игру. Плохо двигался. Хотя качество ударов было хорошим.
Но в плане движения мне нужно сильно прибавлять».
Ух, Сафиуллин бахнул Алькараса в Париже!
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