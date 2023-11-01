Алькарас о Сафиуллине: «Он меня не удивил. Я знал, что он сыграет на высоком уровне»

Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Романа Сафиуллина.

В Париже он проиграл ему 3:6, 4:6.

«Он меня не удивил, потому что я знал, что последние несколько месяцев он показывает отличный уровень. Он побеждал топов, вышел в финал. Я знал, что он сыграет на высоком уровне. Так что он меня совсем не удивил.

Я просто не очень хорошо чувствовал себя на корте. Мне нужно во многом прибавлять, многое отрабатывать. Я не чувствовал игру. Плохо двигался. Хотя качество ударов было хорошим.

Но в плане движения мне нужно сильно прибавлять».

Ух, Сафиуллин бахнул Алькараса в Париже!

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