Новак Джокович: «Надеюсь, после завершения карьеры мы с Надалем сможем выпить, отдыхая на пляже, и спокойно поговорить о жизни»

Новак Джокович оценил, насколько важно для него соперничество с Рафаэлем Надалем.

«Обыграть Рафу на «Ролан Гаррос» – это, можно сказать, величайший вызов, это его дом. Там у меня не очень хорошая статистика против него, но в целом за карьеру мы провели много потрясающих и исторических матчей.

Он для меня особенный игрок: для всей моей карьеры, для моего развития как игрока. Не скажу, что мы большие друзья, но мы очень друг друга уважаем. Надеюсь, после завершения карьеры мы сможем выпить, отдыхая на пляже, и спокойно поговорить о жизни».

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