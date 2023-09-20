Рафаэль Надаль: «Я пока ничего не писал Джоковичу»

Рафаэль Надаль рассказал, с кем из коллег по ATP общается .

«Я пока ничего не писал Джоковичу – но только из-за того, что все так хаотично. Карлосу [Алькарасу] я несколько раз писал.

Вообще у меня осталось не очень много друзей в туре, потому что я из более старшего поколения. Общаюсь с Федерером».

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