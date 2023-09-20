Рафаэль Надаль: «Я пока ничего не писал Джоковичу»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Карлос Алькарас Теннис

Рафаэль Надаль рассказал, с кем из коллег по ATP общается .

«Я пока ничего не писал Джоковичу – но только из-за того, что все так хаотично. Карлосу [Алькарасу] я несколько раз писал.

Вообще у меня осталось не очень много друзей в туре, потому что я из более старшего поколения. Общаюсь с Федерером».

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14 комментариев

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Nikolay Stavrogin
Ну вот кстати не дружелюбность Рафы очень ему помогает против молодых - они его боятся с первого матча.
Поэтому у него против молодых лучшая h2h среди бигов.
Фед дружелюбный, у него уже похуже, а Джок вообще супер дружелюбный, ещё когда их юниорами встречает, поэтому с ним Зверевы, Медведевы, Циципасы, Руны с первого матча на расслабоне, из штанов выпрыгивают, не боятся, приходится их перемалывать
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андрей быцюк
Ответ Иван Иванов
Простите,но это жесть.....
Споко, это не жесть а просто неумело вырванный отрывок интервью, величиной примерно в 1/5, спортс и точка
+6
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ten Hag
Уже который раз этот вопрос Надалю публикуете
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billy_pilgrim
Ну и ладно - не написал, потом напишет.

Зато в этом же интервью признал, что вкусы и пристрастия это одно, а исходя из количества титулов Новак объективно величайший игрок в истории, и тут, цитата, "нечего обсуждать". Точка.
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Радость Ди Мария
Не беда - с АО-2024 поздравит большим букетом. 25 роз.
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Радость Ди Мария
Ответ Stas Salesov
Федерер тоже не поздравил, и что теперь) А Коко Гауфф днем ранее написал
Новак уничтожил федалей, а они поздравлять будут? Он плохой парень - обидел милашек. А вот Гауфф поздравить это безболезненно.
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Nikolay Stavrogin
Согласен с Рафой, смутное время сейчас, ничего не понятно, прямо безвременье начало нулевых, когда каждый шлем разные люди брали)
Вот если бы Карлос взял 3 шлема и вышел в 4 шлемовых финала - поздравил бы с каждым финалом)
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justbored
Не, ну а чего лицемерить и с фальшивыми чмоками лезть действительно.))
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Иван Иванов
Простите,но это жесть.....
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Радость Ди Мария
Ответ андрей быцюк
Споко, это не жесть а просто неумело вырванный отрывок интервью, величиной примерно в 1/5, спортс и точка
Так есть поздравление или его не было и нет? Всё остальное - лицемерие. Просто Рафазая зол.
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billy_pilgrim
Ответ billy_pilgrim
Ну и ладно - не написал, потом напишет. Зато в этом же интервью признал, что вкусы и пристрастия это одно, а исходя из количества титулов Новак объективно величайший игрок в истории, и тут, цитата, "нечего обсуждать". Точка.
Хотя нет, это видимо из другого интервью - вот видео:
https://www.youtube.com/watch?v=Bn_seUawW3M
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