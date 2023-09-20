Рафаэль Надаль: «Я пока ничего не писал Джоковичу»
Рафаэль Надаль рассказал, с кем из коллег по ATP общается .
«Я пока ничего не писал Джоковичу – но только из-за того, что все так хаотично. Карлосу [Алькарасу] я несколько раз писал.
Вообще у меня осталось не очень много друзей в туре, потому что я из более старшего поколения. Общаюсь с Федерером».
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Поэтому у него против молодых лучшая h2h среди бигов.
Фед дружелюбный, у него уже похуже, а Джок вообще супер дружелюбный, ещё когда их юниорами встречает, поэтому с ним Зверевы, Медведевы, Циципасы, Руны с первого матча на расслабоне, из штанов выпрыгивают, не боятся, приходится их перемалывать
Зато в этом же интервью признал, что вкусы и пристрастия это одно, а исходя из количества титулов Новак объективно величайший игрок в истории, и тут, цитата, "нечего обсуждать". Точка.
Вот если бы Карлос взял 3 шлема и вышел в 4 шлемовых финала - поздравил бы с каждым финалом)
https://www.youtube.com/watch?v=Bn_seUawW3M