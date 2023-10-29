Джокович о том, что Надаль назвал его величайшим: «Горжусь тем, что мой главный соперник так сказал, но это обсуждение не для меня»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP GOAT Теннис

Новак Джокович прокомментировал то, что даже Рафаэль Надаль назвал его величайшим в истории.

«Нет, я не буду говорить, что я величайший в истории. Пусть это обсуждают другие.

Я очень горжусь тем, что мой главный соперник так сказал, но это обсуждение не для меня. Для меня честь вписать свое имя в историю тенниса. Но для меня это не главное. Мне нужно сосредотачиваться на важных для меня вещах».

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6 комментариев

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Он сказал - величайшо одержимый ))
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Eugenie Nation
Что значит "даже"
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dedpihto59
Simply the best 💪‼️
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Stas Salesov
До поры до времени, пока не найдется отважный допинг-офицер, который тебя поймает
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Alex Morhan
Ответ Stas Salesov
До поры до времени, пока не найдется отважный допинг-офицер, который тебя поймает
Стас, надо брать всё в свои руки. Федали бы тебе памятник поставили)
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Stas Salesov
Ответ Alex Morhan
Стас, надо брать всё в свои руки. Федали бы тебе памятник поставили)
https://i.ibb.co/DVY6Bp6/catch-me-if-you-can-catch-me.gif
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