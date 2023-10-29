Джокович о том, что Надаль назвал его величайшим: «Горжусь тем, что мой главный соперник так сказал, но это обсуждение не для меня»
Новак Джокович прокомментировал то, что даже Рафаэль Надаль назвал его величайшим в истории.
«Нет, я не буду говорить, что я величайший в истории. Пусть это обсуждают другие.
Я очень горжусь тем, что мой главный соперник так сказал, но это обсуждение не для меня. Для меня честь вписать свое имя в историю тенниса. Но для меня это не главное. Мне нужно сосредотачиваться на важных для меня вещах».
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