Рафаэль Надаль: «Не ожидал, что Джокович в этом году выиграет три «Больших шлема»

сказал, что не ожидал от трех «Больших шлемов» в этом сезоне. Серб стал абсолютным рекордсменом, доведя общее количество ТБШ до 24.

«Джоковичу покорилось историческое достижение – такого до него никто не делал. Остается только поздравить. Но и это меня не удивило.

Хотя я такого и не ожидал. Я представлял, что Джокович выиграет «Большой шлем», но не думал, что три. Потому что молодое поколение очень сильно.

У Карлоса Алькараса была отличная возможность остановить Новака на « », но у него возникли физические проблемы. Хотя позже он отыгрался и добился исторического результата на « ». Я за него рад».

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