Рафаэль Надаль: «Не ожидал, что Джокович в этом году выиграет три «Больших шлема»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Уимблдон Ролан Гаррос ATP Карлос Алькарас Теннис

Рафаэль Надаль сказал, что не ожидал от Новака Джоковича трех «Больших шлемов» в этом сезоне. Серб стал абсолютным рекордсменом, доведя общее количество ТБШ до 24.

«Джоковичу покорилось историческое достижение – такого до него никто не делал. Остается только поздравить. Но и это меня не удивило.

Хотя я такого и не ожидал. Я представлял, что Джокович выиграет «Большой шлем», но не думал, что три. Потому что молодое поколение очень сильно.

У Карлоса Алькараса была отличная возможность остановить Новака на «Ролан Гаррос», но у него возникли физические проблемы. Хотя позже он отыгрался и добился исторического результата на «Уимблдоне». Я за него рад».

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8 комментариев

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Верховенский1990
Не ожидал он, еще в прошлом году Джокович расставил бы все точки над И, но вмешалось ковидобесие, ну хоть старина год пробыл лидером по ТБШ.
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mv29km6ngq
Очень жаль что нет календарного
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Олег
Очень жёстко Сербович закрыл за собой дверь на трон.Все конечно с улыбочками,шуточками,поздравляшкамии т.д.,но я представлял, что сначало в душе творилось у Феди с его оголтелой -глор-базой,а потом у Надалика..Но у испанца дымит конечно посильней и зуд в том месте,где он чешет,будет ещё очень и очень долго.
Джокович просто Велик.Остальные сзади.Точка
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Alex Morhan
Да, это жёстко, особенно если учесть весь контекст. Конец 2010 года, Надаль новый король тенниса или до этого рукой подать, собравший карьерный раньше всех, финалы Уима, включая победы, год назад выигранная Австралия, вот только взял ЮСО и доминирование на годы впереди. Но пришлось вернуться к базовым настройкам: быть вторым под лидером тура и королём грунта
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Верховенский1990
Ответ mv29km6ngq
Очень жаль что нет календарного
Сложно выиграть календарный в 36 то лет, но есть некалендарный.
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Назар Игорь
В словах Надаля несмотря на поздравление Новаку проглядывает зависть, к сожалению.
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Nikolay Stavrogin
Ох уж эти Рафины методички...)
Испанец (можно вставлять разные фамилии) проиграл на рг - испытывал физические проблемы. Новак проиграл на центральном корте уима первый раз за 10 лет - испанец показал характер, Новак был на пике, ничего не мешало...) Просто решил пробить с центра в сетку несколько раз, ведя в счёте и проиграть первый тб в сезоне, а следом и матч)
Ну, может и к лучшему такая недооценка.
Не в первый раз наблюдаю, что Новак не разубеждает, а скорее иногда наоборот подпитывает иллюзию, чтобы потом выжать максимум из этого)
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Верховенский1990
Ответ Назар Игорь
В словах Надаля несмотря на поздравление Новаку проглядывает зависть, к сожалению.
Срджан еще давно говорил, что Новак и Рафаэль были хорошими друзьями до тех пор пока Надаль не стал везде отлетать Джоковичу в 11-м, просто посмотрите, как Рафа Надаль еле подает руку Джоковичу после Рима 11-го года.
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