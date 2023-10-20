Рафаэль Надаль: «Не ожидал, что Джокович в этом году выиграет три «Больших шлема»
Рафаэль Надаль сказал, что не ожидал от Новака Джоковича трех «Больших шлемов» в этом сезоне. Серб стал абсолютным рекордсменом, доведя общее количество ТБШ до 24.
«Джоковичу покорилось историческое достижение – такого до него никто не делал. Остается только поздравить. Но и это меня не удивило.
Хотя я такого и не ожидал. Я представлял, что Джокович выиграет «Большой шлем», но не думал, что три. Потому что молодое поколение очень сильно.
У Карлоса Алькараса была отличная возможность остановить Новака на «Ролан Гаррос», но у него возникли физические проблемы. Хотя позже он отыгрался и добился исторического результата на «Уимблдоне». Я за него рад».
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Джокович просто Велик.Остальные сзади.Точка
Испанец (можно вставлять разные фамилии) проиграл на рг - испытывал физические проблемы. Новак проиграл на центральном корте уима первый раз за 10 лет - испанец показал характер, Новак был на пике, ничего не мешало...) Просто решил пробить с центра в сетку несколько раз, ведя в счёте и проиграть первый тб в сезоне, а следом и матч)
Ну, может и к лучшему такая недооценка.
Не в первый раз наблюдаю, что Новак не разубеждает, а скорее иногда наоборот подпитывает иллюзию, чтобы потом выжать максимум из этого)