Надаль о том, что Джокович обошел его по титулам на «Шлемах»: «Думаю, Новака это больше беспокоит. Для него было бы большим разочарованием не добиться успеха»
Рафаэль Надаль прокомментировал то, что Новак Джокович обошел его по количеству титулов на турнирах «Большого шлема».
«Думаю, Новака это больше беспокоит. Для него было бы большим разочарованием не добиться успеха. Именно поэтому он лучший и выиграл 24 «Шлема».
Я не расстраиваюсь по простой причине – я знаю, что сделал максимум в пределах своих возможностей. Невозможно быть разочарованным, выиграв 22 «Шлема».
Также он ответил, удалось ли ему залечить старые травмы.
«Живу ли я без боли? Нет, проблемы со стопой остаются, иногда она очень болит, не дает спокойно жить. Порой мне трудно спуститься по лестнице у себя дома. Теперь мне лучше, скажем так, я контролирую эту боль. Но я приостановил карьеру из-за подвздошно-поясничной мышцы».
Джокович укрепляет величие: 24-й «Большой шлем», пачка рекордов и №1 в туре. В 36 лет! 😱
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Ну, надаль никогда не умел принимать поражения, всегда что-то подобное скажет, покажет свое истинное "джентельменское" нутро, тщательно скрываемое сми)
Достаточно посмотреть на лицо Джоковича и лицо Надаля у сетки во время рукопожатия при поражении и все станет понятно)
Новак всегда улыбается, обнимет, похлопает по плечу, скажет пару добрых слов, а у Надаля морда кирпичом и холодное рукопожатие))
Восстанавливайся, дорогой, ждем встречи в 3м круге ао)
Тем более, обошёл Роджера по шлемам, что в начале их противостояния невозможно было представить
"Честно говоря, я не отправлял Джоковичу сообщений из собственных соображений: по опыту знаю, что, когда ты выигрываешь что-то столь важное, лучше некоторое время переждать, чтобы по достоинству оценить посланное тебе сообщение. Я собираюсь это сделать, но пока не делал.
Конечно, я отправлял сообщения Карлосу (Алькарасу), когда он одерживал большие победы или был близок к ним. Остальные… На самом деле, в туре у меня осталось не так уж и много друзей. Я из другого поколения (смеётся). А так я время от времени разговаривал с Федерером", — сказал Надаль в эфире испанского телеканала Movistar.
Это прям в один ряд с ,, А Федерер зато более красиво играет " Можно ставить 😆😆😆😆😆😆😆