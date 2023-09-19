Надаль о том, что Джокович обошел его по титулам на «Шлемах»: «Думаю, Новака это больше беспокоит. Для него было бы большим разочарованием не добиться успеха»

Рафаэль Надаль прокомментировал то, что Новак Джокович обошел его по количеству титулов на турнирах «Большого шлема».

«Думаю, Новака это больше беспокоит. Для него было бы большим разочарованием не добиться успеха. Именно поэтому он лучший и выиграл 24 «Шлема».

Я не расстраиваюсь по простой причине – я знаю, что сделал максимум в пределах своих возможностей. Невозможно быть разочарованным, выиграв 22 «Шлема».

Также он ответил, удалось ли ему залечить старые травмы.

«Живу ли я без боли? Нет, проблемы со стопой остаются, иногда она очень болит, не дает спокойно жить. Порой мне трудно спуститься по лестнице у себя дома. Теперь мне лучше, скажем так, я контролирую эту боль. Но я приостановил карьеру из-за подвздошно-поясничной мышцы».

Джокович укрепляет величие: 24-й «Большой шлем», пачка рекордов и №1 в туре. В 36 лет! 😱

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе