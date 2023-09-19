Надаль о том, что Джокович обошел его по титулам на «Шлемах»: «Думаю, Новака это больше беспокоит. Для него было бы большим разочарованием не добиться успеха»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Теннис

Рафаэль Надаль прокомментировал то, что Новак Джокович обошел его по количеству титулов на турнирах «Большого шлема».

«Думаю, Новака это больше беспокоит. Для него было бы большим разочарованием не добиться успеха. Именно поэтому он лучший и выиграл 24 «Шлема».

Я не расстраиваюсь по простой причине – я знаю, что сделал максимум в пределах своих возможностей. Невозможно быть разочарованным, выиграв 22 «Шлема». 

Также он ответил, удалось ли ему залечить старые травмы.

«Живу ли я без боли? Нет, проблемы со стопой остаются, иногда она очень болит, не дает спокойно жить. Порой мне трудно спуститься по лестнице у себя дома. Теперь мне лучше, скажем так, я контролирую эту боль. Но я приостановил карьеру из-за подвздошно-поясничной мышцы».

Джокович укрепляет величие: 24-й «Большой шлем», пачка рекордов и №1 в туре. В 36 лет! 😱

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16 комментариев

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Kazachok__
Почему-то одержимый до рекордов Джокович сохранил побольше здоровья к старости, чем Надаль, который продолжает убиваться «просто так», хоть шлемы его и не беспокоят
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Nikolay Stavrogin
Мужик, который годами колет противовоспалительные уколы, практикует уколы в нерв, балуется стволовыми клетками и прочими вещами, убил всю свою смазливую внешность нулевых, выглядит как 50 летний, любящий выпить мужик, играет через боль, лишь бы до сих пор брать шлемы, в очередной раз намекает, что человек, который пожертвовал всеми рекордами и возможностью стать величайшим в сезоне 2022, отказавшись прививаться и не допускался до большинства турниров, хочет рекордов больше, чем он и он единственный "одержим рекордами"...)
Ну, надаль никогда не умел принимать поражения, всегда что-то подобное скажет, покажет свое истинное "джентельменское" нутро, тщательно скрываемое сми)
Достаточно посмотреть на лицо Джоковича и лицо Надаля у сетки во время рукопожатия при поражении и все станет понятно)
Новак всегда улыбается, обнимет, похлопает по плечу, скажет пару добрых слов, а у Надаля морда кирпичом и холодное рукопожатие))
Восстанавливайся, дорогой, ждем встречи в 3м круге ао)
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old folk
Тоже есть ощущение, что Рафа выжал максимум из своей карьеры с учётом истории травм.
Тем более, обошёл Роджера по шлемам, что в начале их противостояния невозможно было представить
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Ночная Фурия
Надаль - на вопрос, поздравил ли он Джоковича с 24м Шлемом.
"Честно говоря, я не отправлял Джоковичу сообщений из собственных соображений: по опыту знаю, что, когда ты выигрываешь что-то столь важное, лучше некоторое время переждать, чтобы по достоинству оценить посланное тебе сообщение. Я собираюсь это сделать, но пока не делал.

Конечно, я отправлял сообщения Карлосу (Алькарасу), когда он одерживал большие победы или был близок к ним. Остальные… На самом деле, в туре у меня осталось не так уж и много друзей. Я из другого поколения (смеётся). А так я время от времени разговаривал с Федерером", — сказал Надаль в эфире испанского телеканала Movistar.
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Александр Тищенко
Живи и наслаждайся жизнью уже..
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DjokoND
Ответ Stas Salesov
Надеюсь, Джокович уймется, когда возьмет 25-ый, надоел уже всем до тошноты) Да и организм не вечный столько химии получать
Надаль наглядный пример не вечного организма от количества химии 😁
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round15
Надаль должен был иметь на один шлем меньше, если быть объективным. А Новаку воздалось за его несгибаемый и принципиальный характер. Он - непревзойденный. Надаль - типичный западноевропеец, он никогда не выступал против абсурдных законов и преследований.
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Вадим Сидоров
Жалко только ты недолго был рекордсменом по шлемам- всего 1,5 года((
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Alex Morhan
Ответ Nikolay Stavrogin
Мужик, который годами колет противовоспалительные уколы, практикует уколы в нерв, балуется стволовыми клетками и прочими вещами, убил всю свою смазливую внешность нулевых, выглядит как 50 летний, любящий выпить мужик, играет через боль, лишь бы до сих пор брать шлемы, в очередной раз намекает, что человек, который пожертвовал всеми рекордами и возможностью стать величайшим в сезоне 2022, отказавшись прививаться и не допускался до большинства турниров, хочет рекордов больше, чем он и он единственный "одержим рекордами"...) Ну, надаль никогда не умел принимать поражения, всегда что-то подобное скажет, покажет свое истинное "джентельменское" нутро, тщательно скрываемое сми) Достаточно посмотреть на лицо Джоковича и лицо Надаля у сетки во время рукопожатия при поражении и все станет понятно) Новак всегда улыбается, обнимет, похлопает по плечу, скажет пару добрых слов, а у Надаля морда кирпичом и холодное рукопожатие)) Восстанавливайся, дорогой, ждем встречи в 3м круге ао)
Он в этом же интервью сказал, что порой ему больно спускаться с лестницы.
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ugmyanswer
Ути пути

Это прям в один ряд с ,, А Федерер зато более красиво играет " Можно ставить 😆😆😆😆😆😆😆
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Другая_
Ответ Nikolay Stavrogin
Мужик, который годами колет противовоспалительные уколы, практикует уколы в нерв, балуется стволовыми клетками и прочими вещами, убил всю свою смазливую внешность нулевых, выглядит как 50 летний, любящий выпить мужик, играет через боль, лишь бы до сих пор брать шлемы, в очередной раз намекает, что человек, который пожертвовал всеми рекордами и возможностью стать величайшим в сезоне 2022, отказавшись прививаться и не допускался до большинства турниров, хочет рекордов больше, чем он и он единственный "одержим рекордами"...) Ну, надаль никогда не умел принимать поражения, всегда что-то подобное скажет, покажет свое истинное "джентельменское" нутро, тщательно скрываемое сми) Достаточно посмотреть на лицо Джоковича и лицо Надаля у сетки во время рукопожатия при поражении и все станет понятно) Новак всегда улыбается, обнимет, похлопает по плечу, скажет пару добрых слов, а у Надаля морда кирпичом и холодное рукопожатие)) Восстанавливайся, дорогой, ждем встречи в 3м круге ао)
Смазливую внешность?))
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