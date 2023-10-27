Хаддад Майя о выходе в финал малого итогового в паре с Кудерметовой: «У меня еще много сил и энергии. С Вероникой приятно делить корт»

Беатрис Хаддад Майя прокомментировала выход в полуфинал малого итогового турнира.

Она обыграла Каролин Гарсия 6:1, 7:6(4) и вышла в плей-офф без потери сета.

«Думаю, я довольно хорошо начала, провела потрясающий первый сет. А во втором уже она прибавила, поэтому уровень тенниса был высоким. Давление было серьезное, и я рада, что смогла победить.

Она большой игрок, и мы играли перед зрителями на большом турнире. Приятно быть здесь. Я довольна проделанной работой».

Также она высказалась о выходе в финал в паре с Вероникой Кудерметовой.

«Это конец сезона, но у меня и моей команды еще много сил и энергии. Мне нравится, что мы усердно работаем до последнего рывка. Я рада выйти в финал в парном разряде. Вероника очень милая девушка, с которой приятно делить корт.

Теперь я буду наслаждаться остатком дня, восстанавливаться, а потом подумаю о том, что будет завтра».

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