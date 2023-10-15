Хуркач о том, что не упомянул Федерера в чемпионской речи: «Прошу прощения. Надеюсь, он не примет это близко к сердцу»

Теги Роджер Федерер ATP Shanghai Rolex Masters Хуберт Хуркач Теннис

Хуберт Хуркач ответил, каково было играть в присутствии Роджера Федерера.

20-кратный чемпион «Больших шлемов» сидел на трибуне на финале «Мастерса» в Шанхае.

«В речи я старался поблагодарить всех. Я забыл упомянуть Роджера, спасибо, что пришел, да, прошу прощения. Надеюсь, он не примет это близко к сердцу (улыбается), но, конечно, было приятно играть перед ним. Надеюсь, он получил удовольствие и, да, просто очень рад».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Фабиянчук
"впрочем, что я мог сказать про Роджера, учитывая, что я с ним сделал два года назад на центральном корте Уимблдона" - добавил Хуби
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий