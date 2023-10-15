Хуркач о том, что не упомянул Федерера в чемпионской речи: «Прошу прощения. Надеюсь, он не примет это близко к сердцу»

Хуберт Хуркач ответил, каково было играть в присутствии Роджера Федерера.

20-кратный чемпион «Больших шлемов» сидел на трибуне на финале «Мастерса» в Шанхае.

«В речи я старался поблагодарить всех. Я забыл упомянуть Роджера, спасибо, что пришел, да, прошу прощения. Надеюсь, он не примет это близко к сердцу (улыбается), но, конечно, было приятно играть перед ним. Надеюсь, он получил удовольствие и, да, просто очень рад».

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