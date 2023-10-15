Хуркач о расширенной сетке в Шанхае: «Мне нравилась прежняя, где было 54 участника. Тогда все было потрясающе»

Теги ATP Shanghai Rolex Masters Хуберт Хуркач Теннис

Хуберт Хуркач недоволен новой расширенной сеткой на «Мастерсе» в Шанхае.

С этого года в основной сетке 96 участников.

– Если бы вы могли изменить или улучшить сетку или некоторые правила, что бы вы предложили?

– Турнир длится немного дольше. Нам здесь очень нравится. Но мне нравилась прежняя сетка, где было 54 участника. Я считаю, тогда все было просто потрясающе.

Теперь победить на таком турнире еще сложнее: 96 игроков, каждый хочет победить, каждый готов выкладываться и бороться.

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2 комментария

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Godare88
и он еще сеткой не доволен?
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Хозяин патриотов
Да игры через день на Мастерсах это бред. Под конец турнира уже следить надоедает, слишком долго. И больше проходных матчей стало.
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