Хуркач о расширенной сетке в Шанхае: «Мне нравилась прежняя, где было 54 участника. Тогда все было потрясающе»
Хуберт Хуркач недоволен новой расширенной сеткой на «Мастерсе» в Шанхае.
С этого года в основной сетке 96 участников.
– Если бы вы могли изменить или улучшить сетку или некоторые правила, что бы вы предложили?
– Турнир длится немного дольше. Нам здесь очень нравится. Но мне нравилась прежняя сетка, где было 54 участника. Я считаю, тогда все было просто потрясающе.
Теперь победить на таком турнире еще сложнее: 96 игроков, каждый хочет победить, каждый готов выкладываться и бороться.
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