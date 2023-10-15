Хуркач после победы в Шанхае написал на камере «спасибо» иероглифами

после победы на «Мастерсе» в Шанхае поблагодарил китайских болельщиков, оставив на камере автограф на китайском языке.

Он хотел написать «спасибо» по-китайски еще после полуфинала, но не знал, как это сделать с помощью иероглифов. Ему подсказали, как слово будет звучать, и он написал транскрипцию: хiè хiè. «Ладно, может, в следующий раз», – сказал Хуркач в субботу.

Сегодня после финала он написал это слово иероглифами: 谢谢.

Скриншоты: трансляция TennisTV.

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