Хуркач после победы в Шанхае написал на камере «спасибо» иероглифами

Теги ATP Shanghai Rolex Masters Хуберт Хуркач Теннис

Хуберт Хуркач после победы на «Мастерсе» в Шанхае поблагодарил китайских болельщиков, оставив на камере автограф на китайском языке.

Он хотел написать «спасибо» по-китайски еще после полуфинала, но не знал, как это сделать с помощью иероглифов. Ему подсказали, как слово будет звучать, и он написал транскрипцию: хiè хiè. «Ладно, может, в следующий раз», – сказал Хуркач в субботу.

Сегодня после финала он написал это слово иероглифами: 谢谢. 

Скриншоты: трансляция TennisTV.

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3 комментария

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Fomin525
Рублев написал три буквы на двери туалета
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Dmitry Aqf
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Больше веры, что Хуркач через 2-3 года может зацепить Уим, есть в нем какое-то спокойствие, уверенность, что-ли, может на 2 недели эйс машину включить У Рублева норм карьера, но вот виден его потолок + нет запасных планов на игру (отсюда и трехэтажные маты или, наоборот, безысходность)
Ну, точно так же казалось после его первого мастерса, тогда он играл еще уверенней.
Вообще после того как Хуркач вышел в четверть, ставил его фаворитом на турнир, но не ожидал, что Рублев окажет столько сопротивления.
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