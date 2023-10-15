Хуркач о надписи «спасибо» иероглифами: «Пытался запомнить, как они пишутся, а это нелегко»

Хуберт Хуркач объяснил, почему написал на камере «спасибо» по-китайски.

– Я правильно написал или нет (смеется)?

– Да, здорово. Очень впечатляет. Расскажите, как вы тренировались.

– Ну, это заняло пару часов, но... Нет (смеется). Нет, я просто пытался запомнить, как они пишутся, а это нелегко. Это трудный язык, особенно для нас. Я просто хотел поблагодарить за потрясающую поддержку на протяжении всей недели, почти двух недель, да, поблагодарить китайских болельщиков.

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