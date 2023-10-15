Хуркач о надписи «спасибо» иероглифами: «Пытался запомнить, как они пишутся, а это нелегко»

Теги ATP Shanghai Rolex Masters Хуберт Хуркач Теннис

Хуберт Хуркач объяснил, почему написал на камере «спасибо» по-китайски.

– Я правильно написал или нет (смеется)?

– Да, здорово. Очень впечатляет. Расскажите, как вы тренировались.

– Ну, это заняло пару часов, но... Нет (смеется). Нет, я просто пытался запомнить, как они пишутся, а это нелегко. Это трудный язык, особенно для нас. Я просто хотел поблагодарить за потрясающую поддержку на протяжении всей недели, почти двух недель, да, поблагодарить китайских болельщиков.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий