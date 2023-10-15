Хуркач ушел с матчбола и выиграл второй «Мастерс» в карьере

17-я ракетка мира победил №7 в финале в Шанхае – 6:3, 3:6, 7:6(8). На тай-брейке он ушел со счета 2:5 и матчбола при 5:6.

Хуркач подал больше всех эйсов за этом турнире – 98.

Хуркач выиграл второй «Мастерс», он чемпион Майами-2021. В целом это седьмой титул в его карьере.

26-летний поляк – единственный в 2023-м победитель «Мастерса» из-за пределов топ-10. Также он первый в истории победитель шанхайского «Мастерса» из-за пределов топ-10.

Хуркач второй раз в сезоне обыграл соперника из топ-10 (при шести поражениях). В целом его баланс против соперников этого уровня стал 16:26.

По итогам турнира Хуркач станет №11. Рублев, несмотря на поражение, вернется на лучшее в карьере пятое место.

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