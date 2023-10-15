Хуркач ушел с матчбола и выиграл второй «Мастерс» в карьере
17-я ракетка мира Хуберт Хуркач победил №7 Андрея Рублева в финале в Шанхае – 6:3, 3:6, 7:6(8). На тай-брейке он ушел со счета 2:5 и матчбола при 5:6.
Хуркач подал больше всех эйсов за этом турнире – 98.
Хуркач выиграл второй «Мастерс», он чемпион Майами-2021. В целом это седьмой титул ATP в его карьере.
26-летний поляк – единственный в 2023-м победитель «Мастерса» из-за пределов топ-10. Также он первый в истории победитель шанхайского «Мастерса» из-за пределов топ-10.
Хуркач второй раз в сезоне обыграл соперника из топ-10 (при шести поражениях). В целом его баланс против соперников этого уровня стал 16:26.
По итогам турнира Хуркач станет №11. Рублев, несмотря на поражение, вернется на лучшее в карьере пятое место.
У Хуркача подача сегодня была на уровне Уимблдонского Изнера)
Хуркач сегодня конечно отпадовал на отлично…
Но ничего, у Андрея прекрасный прогресс. Есть игра, будут и победы!