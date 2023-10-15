Хуркач ушел с матчбола и выиграл второй «Мастерс» в карьере

Теги ATP Shanghai Rolex Masters Андрей Рублев Хуберт Хуркач Теннис

17-я ракетка мира Хуберт Хуркач победил №7 Андрея Рублева в финале в Шанхае – 6:3, 3:6, 7:6(8). На тай-брейке он ушел со счета 2:5 и матчбола при 5:6.

Хуркач подал больше всех эйсов за этом турнире – 98.

Хуркач выиграл второй «Мастерс», он чемпион Майами-2021. В целом это седьмой титул ATP в его карьере.

26-летний поляк – единственный в 2023-м победитель «Мастерса» из-за пределов топ-10. Также он первый в истории победитель шанхайского «Мастерса» из-за пределов топ-10.

Хуркач второй раз в сезоне обыграл соперника из топ-10 (при шести поражениях). В целом его баланс против соперников этого уровня стал 16:26.

По итогам турнира Хуркач станет №11. Рублев, несмотря на поражение, вернется на лучшее в карьере пятое место.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бен Ротенберг
Ответ Сергей48
К сожалению чуда не произошло, хотя и было так близко✨ 🤦‍♂️ Хуркач сегодня конечно отпадовал на отлично…
Как так чуда не произошло? Выиграть должен быть Андрей, а то, что титул ушел Хуби - как раз чудо.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стеф Курри
Упрекнуть Рублева не в чем, достойный трехсетовик с тай-брейком, много топовых виннерсов.

У Хуркача подача сегодня была на уровне Уимблдонского Изнера)
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Torin
Тут решающий момент не на матчболлах был, а при 5-2 на тае, дальше уже всё слишком предсказуемо было. Хуркач первую половину тая пытался отдать титул Рублю, а Рубль вторую половину возвращал всё обратно. С одной стороны Рублю себя в целом упрекнуть не в чем - когда Хуркач в зале подаёт в решающем сете первую 80+ заведомо не отлетят только Джокович, возможно Карась и в особо удачные дни Медеведев. Но с другой стороны тот, кто на топ-4 претендует, не всегда обязан сам шансы зарабатывать, но всегда обязан хотя бы на ровном месте не отдавать обратно, то, что ему сам соперник подарил. Проиграл бы Рубль 7-5 или там 7-0 был достойный в целом финал, исходя из того, как Хрюкач в 3 сете играл. А так эталонный факап вышел. После которого действительно оправданно и ракеткой себя побичевать.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
afry
Ответ инок
Хорошая, равная игра, но на тайбрейковой лотерее Андрею не повезло. У Хуркача полетела подача. Что ни удар, то эйс. А на мячах Андрея шла борьба. Но ничего, у Андрея прекрасный прогресс. Есть игра, будут и победы!
Если Вы посмотрите статистику Хуркача на тайбрейках, разговор о лотерее отпадёт. Ну или Хуби продал душу дьяволу.)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей48
К сожалению чуда не произошло, хотя и было так близко✨ 🤦‍♂️
Хуркач сегодня конечно отпадовал на отлично…
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Phantom3000
Матч смотрел. Скорее рубль проиграл, чем хуркач выиграл. Кроме подачи ничего такого не показал
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стояк Новака
Ну Андрей. Жаль конечно, но решающим очком на тай-брейке стала вторая подача Хуркача, когда Рублёв взял челлендж и оказался прав. Надо было пользоваться шансом.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кавабунга Шреддоголовый
Несмотря на просевший процент подачи во втором сете, подавал Хуби гораздо лучше
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fomin525
Рублев слишком добрый
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
инок
Хорошая, равная игра, но на тайбрейковой лотерее Андрею не повезло. У Хуркача полетела подача. Что ни удар, то эйс. А на мячах Андрея шла борьба.
Но ничего, у Андрея прекрасный прогресс. Есть игра, будут и победы!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gulnara Sadykova
Обидно. Досадно. Ну ладно. Успехов Андрею! Все победы впереди.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Torin
Хуркач сегодня продемонстрировал, почему скорее всего на постоянке за пределами топ-10 прописался, при своём потенциале, явно не уступающем Руудам с Фрицами и Ципам со Зверевыми - при такой подаче отдать второй сет и самому практически подарить сопернику тай третьего это уже не лечиться. Представляюю, как приходится пшекофанам страдать большую часть сезона, когда он плюс-минус нормально подаёт, а не за 80+.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Buhmichael
Отскочил поляк сегодня, Андрею не хватило хладнокровия. Очень жаль(( но матч получился классный!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fomin525
Испортил день Рублев
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий