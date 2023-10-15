Рублев о поражении в Шанхае: «Хуркач подавал просто нереально. Но я совсем не удивлен, потому что знал, что он играет на таком уровне»

Андрей Рублев прокомментировал поражение в финале «Мастерса» в Шанхае.

Он проиграл Хуберту Хуркачу – 3:6, 6:3, 6:7(8).

– Насколько вас впечатлил уровень, на котором сегодня играл Хуби?

– Меня не должен был впечатлить его уровень, потому что я знаю, что он великолепный игрок и его очень трудно победить, и знал это с самого начала. Мы играли друг с другом уже четыре раза, и ему можно легко проиграть просто за счет его подачи. Сегодня, как мы видели, он подавал просто нереально. А иногда он так бьет с задней линии, в полную силу, что трудно что-то сделать.

Как я уже сказал, он очень хорошо двигается, поэтому сложно забить виннерс. Так что я совсем не удивлен, потому что знал, что он играет на таком уровне.

– Андрей, сегодня не повезло, но какие положительные моменты вы можете вынести из этой недели, из турнира в целом?

– Например, уровень, на котором я играл весь турнир, то, что я вышел в еще один финал «Мастерса», так бывает не всегда. Это положительные моменты, которые я могу вынести, чтобы продолжать работать в том же духе, потому что в последние месяцы у меня было чувство, что я все делаю правильно, хорошо играю, и просто вопрос времени, когда я смогу показать это на турнире.

Шанхай стал первым турниром, где мне удалось показать такой уровень, и я надеюсь, что продолжу прибавлять и показывать такой уровень на протяжении оставшейся части сезона.

– Андрей, вчера мы говорили о вашей вспыльчивости, и вы сказали, что она вам мешает. Мне показалось, что сегодня вы лучше собой владели.

– Да, сегодня была только пара моментов, но в целом мне удалось гораздо лучше контролировать эмоции, и думаю, именно поэтому я смог выиграть второй сет и получил шансы в третьем. Мне кажется, в третьем сете у меня были хорошие шансы, все решили мелочи, и Хуби все время нереально подавал. Я ничего не мог поделать.

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