Димитров об азиатской серии: «Таких эмоций я никогда в жизни не испытывал»

Теги ATP Григор Димитров Shanghai Rolex Masters Теннис

Григор Димитров рассказал, как нашел свою игру за время азиатской серии.

«Это то, чего я хочу для себя. Я хочу играть со всеми теми, с кем не просто сложно бороться, но и с теми, кого я еще не побеждал. Думаю, что у меня это получается – медленно, но верно.

Я здесь ровно месяц. У нас много времени, которое мы проводим наедине с собой, поэтому в голове очень много мыслей, твой разум неспокоен.

Думаю, учитывая все эмоции, которые я пережил за этот месяц, я ничего такого никогда в жизни не испытывал. И я чувствую, как вырос благодаря этому. Для меня это что-то близкое к духовному опыту».

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