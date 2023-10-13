Димитров о выходе в полуфинал в Шанхае: «Победа над Алькарасом придала уверенности. Выношу из таких матчей максимум позитива»

Григор Димитров прокомментировал выход в полуфинал «Мастерса» в Шанхае.

В послематчевом интервью Димитрова спросили, считает ли он, что у него большие шансы выиграть турнир, с учетом соперников, оставшихся в сетки.

«Нет-нет. Все хорошо играют. Лучше вообще на себя не давить. Если подумать, то скорее другие игроки испытывают давление. Я уже довольно много раз был в полуфинале «Мастерсов». Один «Мастерс» я выиграл. Поэтому мне комфортно. Я люблю такие моменты. Я рад быть в такой ситуации, для меня это большая честь. С кем бы я ни играл, у соперника столько же шансов, чем у меня. Мне просто нужно сосредоточиться на себе».

Также Димитров ответил, помогла ли ему победа над Карлосом Алькарасом в четвертом круге.

«Очень помогла. Она придала уверенности, но в то же время это просто еще один матч. Если подумать, у меня не было времени на размышления. Я просто немного пообщался с командой. Мы постарались разобраться, что у меня получилось. Что сработало, что – нет. В чем я могу прибавить в следующем раунде. У нас не так много времени на размышления. Но, конечно, я выношу из таких матчей максимум позитива. Нужно подзаряжаться в каждом круге. Все идет хорошо. Нужно двигаться дальше».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе